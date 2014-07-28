1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Сер 12 гру, 2018 22:59
1990 - Отмена идеологии, гласность...
2018 - Демократия, свобода слова...
Только по факту ничего не изменилось, просто мутировало, перешло в иные консистенции.
Black Jack - White Business
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:42
Starikan
всяко бывает, я наоборот при союзе прилично зарабатывал и по своей специальности были перспективы роста, а после развала пришлось идти барыжничать...
а шо делать?
Додано: Сер 12 гру, 2018 23:53
Поставил +, но вообще-то в 1990 демократии и свободы слова было, наверное, побольше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 13 гру, 2018 00:09
Без всякого сомнения. И в подтверждение этого факта, достаточно лишь не написать того, чего не смогут прочитать.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 13 гру, 2018 12:59
ruvex
вот где дно
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 13 гру, 2018 13:01
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Трамвай-2 ??!
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
Додано: Чет 13 гру, 2018 15:36
а что тут по прогнозу -с 29 ноября за 2 недели колебания +/-5-7коп.
не о чем вести разговор
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:12
Разговор всегда есть о чём вести.Завтра уже результаты голосовалки.Сегодня есть инфа по траншу.Мировые тенденции.По совку я ясно сказал, что ни одна сторона не сможет переубедить противоположную.
Востаннє редагувалось Vitl в Чет 13 гру, 2018 21:16, всього редагувалось 1 раз.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 13 гру, 2018 21:13
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:37
Это был ночной экспресс.
Black Jack - White Business
|