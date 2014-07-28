|
|
|
ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:41
Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря.
Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация.
С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 8806
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 2541 раз.
- Подякували: 3531 раз.
-
- Профіль
-
14
1
1
Додано: Чет 13 гру, 2018 22:53
freeze написав:
Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря.
Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация.
С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.
Занимательное где-то рядом.Украинские морские пехотинцы прибыли под Мариуполь для усиления наступательной группировки ВСУ на южном участке фронта.
Выборы приближаются, необходима законная поддержка для продолжения ВП или по ВТБ не успевают отработать?
Black Jack - White Business
-
ruvex
-
-
- Повідомлень: 6909
- З нами з: 03.11.08
- Подякував: 377 раз.
- Подякували: 984 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:00
это операция "Шатун-Х.0" (- реальные наступления готовят и реализуют без предупреждения)
а по курсу видать запускаемая ракета развернулась и собирается лететь в марианскую впадину к ЭОК (23 вроде там
).
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]...
/
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
-
Alex2007
-
-
- Повідомлень: 1126
- З нами з: 11.10.16
- Подякував: 503 раз.
- Подякували: 379 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|