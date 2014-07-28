Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря. Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация. С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.
freeze написав:Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря. Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация. С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.
Занимательное где-то рядом. Украинские морские пехотинцы прибыли под Мариуполь для усиления наступательной группировки ВСУ на южном участке фронта.
Выборы приближаются, необходима законная поддержка для продолжения ВП или по ВТБ не успевают отработать?
Это только на первый взгляд может показаться, что мировые лидеры ведут свою политику так, как-будто завтра уже никогда не наступит, но на это есть причина. Война началась в 2003 году и идет по сей день.