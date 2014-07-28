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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1184118511861187
Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:41

Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря.
Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация.
С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 13 гру, 2018 22:53

  freeze написав:Что-то за сегодня уже несколько раз слышу и вижу в наших ТВ и СМИ сообщения про какой-то шухер, готовящийся в районе Мариуполь-Новоазовск на завтра 14 декабря.
Пролистал вражеские сайты, так там кипиш полный, готовятся к отражению, дополнительная мобилизация.
С другой стороны и погода не благоприятствует для наступлений, дожди там уже несколько дней. Кроме того что это за анонсированные наступления? Чушь какая-то, а всё рано чувство беспокойства есть.

Занимательное где-то рядом.
Украинские морские пехотинцы прибыли под Мариуполь для усиления наступательной группировки ВСУ на южном участке фронта.

Выборы приближаются, необходима законная поддержка для продолжения ВП или по ВТБ не успевают отработать?
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:00

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

это операция "Шатун-Х.0" (- реальные наступления готовят и реализуют без предупреждения)

а по курсу видать запускаемая ракета развернулась и собирается лететь в марианскую впадину к ЭОК (23 вроде там :mrgreen: ).
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 00:48

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ruvex написав:Украинские морские пехотинцы прибыли под Мариуполь для усиления наступательной группировки ВСУ на южном участке фронта.


​Россия с конца августа нынешнего года систематически укрепляет бронетанковые и общеармейские силы на границе с Украиной - за две недели РФ перебросила 250 танков на границу с Украиной.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/166333_1544005321
andrein
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 01:15

  freeze написав:..... Чушь какая-то,

Чушь 100%-ая. Но в последнее время чуши столько, что можно поверить в любую глупость с любой стороны.
а всё рано чувство беспокойства есть.

На это все такие сообщения и направлены.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 01:53

Это только на первый взгляд может показаться, что мировые лидеры ведут свою политику так, как-будто завтра уже никогда не наступит, но на это есть причина.
Война началась в 2003 году и идет по сей день.





Без новых инвестиций мировая нефтедобыча сократится к 2025 году вдвое, при этом суточная добыча, составляющая на настоящий момент около 92 млн баррелей, каждый год будет в среднем падать на 6 млн баррелей.
(Международное энергетическое агенство)

https://politeka.net/news/economics/806 ... tedobycha/

Зображення
Дизель со сланцев не получается.
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:29

  Vitl написав:Завтра уже результаты голосовалки.

Тобто сьогодні?
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 17:54

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Фиксируем для голосовалки Минфин и Катани:
Минфин 28.00
Катани 28.15

Одессу и Харьков завтра
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:09

  tea написав:
  Vitl написав:Завтра уже результаты голосовалки.

Тобто сьогодні?

те, которые завтра уже не изменят своих цифр, будучи выходные.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 19:14

  Faceless написав:Фиксируем для голосовалки Минфин и Катани:
Минфин 28.00
Катани 28.15

Одессу и Харьков завтра

Мда.К вечеру чр быканул не в меру.Чувствуется желание на выходных подзаработать в отсутствие банков конкурентов.Ну что ж как попадает так и есть.Там Харьков вабще уже 28,2 заламывает.А в пнд-вт небось опять к 28 спустимся.Но всё равно обращаю внимание на разброс и актуальность выбранных источников.Это к тому, если будем в сл году по чистому организовываться, нужно будет к вопросу подойти посерьёзнее.Сегодня были продажи в банках по 27,95-99.А к вечеру банки закрыты и уже барыжники 28,15-20.перекос нереальный.нужно как то это решать.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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