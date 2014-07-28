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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1185118611871188
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:37

  Vitl написав:
  Faceless написав:Фиксируем для голосовалки Минфин и Катани:
Минфин 28.00
Катани 28.15

Одессу и Харьков завтра

Мда.К вечеру чр быканул не в меру.Чувствуется желание на выходных подзаработать в отсутствие банков конкурентов.Ну что ж как попадает так и есть.Там Харьков вабще уже 28,2 заламывает.А в пнд-вт небось опять к 28 спустимся.Но всё равно обращаю внимание на разброс и актуальность выбранных источников.Это к тому, если будем в сл году по чистому организовываться, нужно будет к вопросу подойти посерьёзнее.Сегодня были продажи в банках по 27,95-99.А к вечеру банки закрыты и уже барыжники 28,15-20.перекос нереальный.нужно как то это решать.



вижу только один способ решения: время фиксации голосовалки перенести на 16:00(потому как в пятницу кассы многих банков работают до 16:00, в будний день до 17:00)
по сайтам смотрю: Днепр 28,12, Харьков 28,20
с чем связано? слухи о *****?

давайте думать и решать
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:07

prodigy
вижу только один способ решения: время фиксации голосовалки перенести на 16:00(потому как в пятницу кассы многих банков работают до 16:00, в будний день до 17:00)
по сайтам смотрю: Днепр 28,12, Харьков 28,20
с чем связано? слухи о *****?

давайте думать и решать

Подумаем...просто сейчас глаза будет резать то, что четыре источника будут иметь разброс копеек в 20 - это глум конечно.С чем связано - да с разным помалу.Немножко то о чём я написал, типа выход на выходные.Немножко гривна выходит, как бы там не писдели что в этом году её не будет.Немножко ситуэшн внешнеполитический напрягает, пуйло нах послал и трампа и нас по вопросу пролива, как бы драка не завязалась...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:51

  Vitl написав:давайте думать и решать

Мені свого часу писали - чого ти,Чай,у своєму конкурсі розписав правила на півсторінки?
Я ретельно їх продумав,щоб потім не було нарікань.
А тут,виходить,правила з самого початку начебто були прості і доступні в розумінні,зате тепер,практично на кожному етапі,почались дискусії.
Іноді - на кілька сторінок.
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:02

  tea написав:
  Vitl написав:давайте думать и решать

Мені свого часу писали - чого ти,Чай,у своєму конкурсі розписав правила на півсторінки?
Я ретельно їх продумав,щоб потім не було нарікань.
А тут,виходить,правила з самого початку начебто були прості і доступні в розумінні,зате тепер,практично на кожному етапі,почались дискусії.
Іноді - на кілька сторінок.
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.


все так, только наша угадайка-это типа "игра в города"...в жизни это не имеет никакого значения. мы просто развлекаемся здесь :lol:
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