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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1185118611871188
Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 20:37

  Vitl написав:
  Faceless написав:Фиксируем для голосовалки Минфин и Катани:
Минфин 28.00
Катани 28.15

Одессу и Харьков завтра

Мда.К вечеру чр быканул не в меру.Чувствуется желание на выходных подзаработать в отсутствие банков конкурентов.Ну что ж как попадает так и есть.Там Харьков вабще уже 28,2 заламывает.А в пнд-вт небось опять к 28 спустимся.Но всё равно обращаю внимание на разброс и актуальность выбранных источников.Это к тому, если будем в сл году по чистому организовываться, нужно будет к вопросу подойти посерьёзнее.Сегодня были продажи в банках по 27,95-99.А к вечеру банки закрыты и уже барыжники 28,15-20.перекос нереальный.нужно как то это решать.



вижу только один способ решения: время фиксации голосовалки перенести на 16:00(потому как в пятницу кассы многих банков работают до 16:00, в будний день до 17:00)
по сайтам смотрю: Днепр 28,12, Харьков 28,20
с чем связано? слухи о *****?

давайте думать и решать
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:07

prodigy
вижу только один способ решения: время фиксации голосовалки перенести на 16:00(потому как в пятницу кассы многих банков работают до 16:00, в будний день до 17:00)
по сайтам смотрю: Днепр 28,12, Харьков 28,20
с чем связано? слухи о *****?

давайте думать и решать

Подумаем...просто сейчас глаза будет резать то, что четыре источника будут иметь разброс копеек в 20 - это глум конечно.С чем связано - да с разным помалу.Немножко то о чём я написал, типа выход на выходные.Немножко гривна выходит, как бы там не писдели что в этом году её не будет.Немножко ситуэшн внешнеполитический напрягает, пуйло нах послал и трампа и нас по вопросу пролива, как бы драка не завязалась...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:51

  Vitl написав:давайте думать и решать

Мені свого часу писали - чого ти,Чай,у своєму конкурсі розписав правила на півсторінки?
Я ретельно їх продумав,щоб потім не було нарікань.
А тут,виходить,правила з самого початку начебто були прості і доступні в розумінні,зате тепер,практично на кожному етапі,почались дискусії.
Іноді - на кілька сторінок.
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:02

  tea написав:
  Vitl написав:давайте думать и решать

Мені свого часу писали - чого ти,Чай,у своєму конкурсі розписав правила на півсторінки?
Я ретельно їх продумав,щоб потім не було нарікань.
А тут,виходить,правила з самого початку начебто були прості і доступні в розумінні,зате тепер,практично на кожному етапі,почались дискусії.
Іноді - на кілька сторінок.
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.


все так, только наша угадайка-это типа "игра в города"...в жизни это не имеет никакого значения. мы просто развлекаемся здесь :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:24

tea
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.

Очень с тобой согласен.
За первое сам постоянно напоминаю коллегам. чтобы не искали совершенство.
За второе скажу. что изменения мы вводим между этапами и на то есть причины.Т е среди этапа изменение недопустимо.а для нового. почему бы не применить. если источник информации стал врать.Мы ж не можем в дурика играть и брать источник врущий на 10 копеек.Вот и сейчас сложилась ситуация. когда с утра и в обед люди брали бакс па 28 свободно в банках и обменках.а к вечеру курс 28,20.а голосовалка завтра в выходной.А ты не зря Гагарина барыгой шутливо назвал...вот они барыги и пампанули курс после закрытия банков.Я уже молчу что забрали у меня победу. да фиг с ней, я по олимпийски- главное участие :) Но и необъективный результат не очень то хотелось бы применять.Мы ж тут серьёзные дядьки, аналитеги местного разлива.Всякие Охри и Найманы рядом не стояли, разве АС ещё в подмётки сгодился бы :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 22:29

  Vitl написав:tea
А ты не зря Гагарина барыгой шутливо назвал...

Справедливості заради,то не я першим Гагаріна спекулянтом і баригою назвав.
Це зробила дядя Оксана. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:42

  Vitl написав:tea
Друзі - важко придумати правила,якими всі будуть задоволені.
Тим більше вирішувати вже в ході конкурса.

Очень с тобой согласен.
За первое сам постоянно напоминаю коллегам. чтобы не искали совершенство.
За второе скажу. что изменения мы вводим между этапами и на то есть причины.Т е среди этапа изменение недопустимо.а для нового. почему бы не применить. если источник информации стал врать.Мы ж не можем в дурика играть и брать источник врущий на 10 копеек.Вот и сейчас сложилась ситуация. когда с утра и в обед люди брали бакс па 28 свободно в банках и обменках.а к вечеру курс 28,20.а голосовалка завтра в выходной.А ты не зря Гагарина барыгой шутливо назвал...вот они барыги и пампанули курс после закрытия банков.Я уже молчу что забрали у меня победу. да фиг с ней, я по олимпийски- главное участие :) Но и необъективный результат не очень то хотелось бы применять.Мы ж тут серьёзные дядьки, аналитеги местного разлива.Всякие Охри и Найманы рядом не стояли, разве АС ещё в подмётки сгодился бы :D


я прошелся по вечернему городу и везде курс продажи светят 27,98
так что я считаю, тебе первое место, колючему второе :mrgreen:

а вот если серьезно-завтра Гагарин поставит 28,30
и что тогда средний 28,14?
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Повідомлення Додано: П'ят 14 гру, 2018 23:52

Те, що є сьогодні - до одного місця.
Тому що прогнозували на 15.12.18. За добу курс може стрибнути копійок на 20-30 (а раніше траплялось і більше, до гривні здається).
Тому, панове, давайте грати чесно. Прогноз на 15.12.18, значить курси на кінець дня 15.12.18.
Я так міркую.

Додам. Не бачу сенсу усереднювати дані з розривом в одну добу, гадаю, це вже повний брєд. Сьогодні 28, а завтра приміром 28,5, усереднення дасть різницю 25 копійок, альо, 25копійок!!! А ви тут через 10 копійок, бачите, не від православного джерела, ледь не пересварились. Та й загалом, міняти правила по ходу гри, вважаю не чесно.

Звісно, потрібно було раніше заперечувати, але ж ніхто не чекав, що буде такий брєд з усередненням відчутно різних курсів за два дні.
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