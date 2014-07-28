Додано: П'ят 14 гру, 2018 21:07

prodigy

вижу только один способ решения: время фиксации голосовалки перенести на 16:00(потому как в пятницу кассы многих банков работают до 16:00, в будний день до 17:00)

по сайтам смотрю: Днепр 28,12, Харьков 28,20

с чем связано? слухи о *****?



давайте думать и решать



Подумаем...просто сейчас глаза будет резать то, что четыре источника будут иметь разброс копеек в 20 - это глум конечно.С чем связано - да с разным помалу.Немножко то о чём я написал, типа выход на выходные.Немножко гривна выходит, как бы там не писдели что в этом году её не будет.Немножко ситуэшн внешнеполитический напрягает, пуйло нах послал и трампа и нас по вопросу пролива, как бы драка не завязалась...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.