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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1186118711881189
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 11:19

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

.... наступний мій прогноз на кінець місяця:
28,88
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 12:45

  10/9/9 написав:А ви тут через 10 копійок, бачите, не від православного джерела, ледь не пересварились.

Тут є такі,хто й за 5 копійок горобця в чистому полі заганяє. :mrgreen:
Жарт. :mrgreen:
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:32

  prodigy написав:
  10/9/9 написав:Те, що є сьогодні - до одного місця.
Тому що прогнозували на 15.12.18. За добу курс може стрибнути копійок на 20-30 (а раніше траплялось і більше, до гривні здається).
Тому, панове, давайте грати чесно. Прогноз на 15.12.18, значить курси на кінець дня 15.12.18.
Я так міркую.

Додам. Не бачу сенсу усереднювати дані з розривом в одну добу, гадаю, це вже повний брєд. Сьогодні 28, а завтра приміром 28,5, усереднення дасть різницю 25 копійок, альо, 25копійок!!! А ви тут через 10 копійок, бачите, не від православного джерела, ледь не пересварились. Та й загалом, міняти правила по ходу гри, вважаю не чесно.

Звісно, потрібно було раніше заперечувати, але ж ніхто не чекав, що буде такий брєд з усередненням відчутно різних курсів за два дні.


c источниками вышли определенные трудности...большинство не работают в выходной день (а их 3 из 4)
-минфин
-катани
-одесса

остался Гагарин, который в субботу работает до 17,45

возможно придется оговорить все условия конкурса



ну вот Одесский обменник работает (правда в вскр. вроде нет, хотя на сайте написано что и в воскр тоже работает) 28:00 на момент,
космонавт Гагарин - трудится - 28.15 :shock:
вместо среднего значения от минфина-контракты можно брать среднее по обычному ежедневному минфин-аукциону (на 17:00 или на любое другое время). 28:05

Не работает сейчас, вижу, только Катани-Днепр
Alex2007
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 14:54

  Alex2007 написав:
ну вот Одесский обменник работает (правда в вскр. вроде нет, хотя на сайте написано что и в воскр тоже работает) 28:00 на момент,
космонавт Гагарин - трудится - 28.15 :shock:
вместо среднего значения от минфина-контракты можно брать среднее по обычному ежедневному минфин-аукциону (на 17:00 или на любое другое время). 28:05

Не работает сейчас, вижу, только Катани-Днепр

Можливе зауваження на майбутнє.

Логічно брати курс на кінець певної дати. Але не за два дні.
Нехай навіть кілька джерел з усередненням.
Звідси випливає, що треба джерела, які працюють і на вихідні і на свята.

Як варіант: звітна дата - це останній робочий день середини місяця, та кінця місяця. В робочі дні працюють всі (хоча й тут теоретично можливі варіанти).
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02

Alex2007
под домом на хлебушек па 27,85, ещё с претензией, шо часто спрашиваю, но редко сдаю...
з.ю. позвонили и забыл, чего хотел сказать - прошёл 50м. и сдал па 27,90, мелочь, но приятно(с)
Востаннє редагувалось чик в Суб 15 гру, 2018 15:14, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 15:07

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

10/9/9 - оперили с мыслью :lol:

единственный вариант избежать порнографии с выходными-рабочими днями - это заранее сразу в таблицу прогнозов Faceless'а давать курсы на ближайший рабочий день находящийся "возле 15 или 30/31 числа месяца" (т.е. сейчас это был бы 14.12, следующий раз видимо 28.12)
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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  #<1 ... 1186118711881189
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