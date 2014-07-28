.... наступний мій прогноз на кінець місяця:
28,88
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Додано: Суб 15 гру, 2018 11:19
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
.... наступний мій прогноз на кінець місяця:
28,88
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Суб 15 гру, 2018 12:45
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:32
ну вот Одесский обменник работает (правда в вскр. вроде нет, хотя на сайте написано что и в воскр тоже работает) 28:00 на момент,
космонавт Гагарин - трудится - 28.15
вместо среднего значения от минфина-контракты можно брать среднее по обычному ежедневному минфин-аукциону (на 17:00 или на любое другое время). 28:05
Не работает сейчас, вижу, только Катани-Днепр
Додано: Суб 15 гру, 2018 14:54
Можливе зауваження на майбутнє.
Логічно брати курс на кінець певної дати. Але не за два дні.
Нехай навіть кілька джерел з усередненням.
Звідси випливає, що треба джерела, які працюють і на вихідні і на свята.
Як варіант: звітна дата - це останній робочий день середини місяця, та кінця місяця. В робочі дні працюють всі (хоча й тут теоретично можливі варіанти).
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:02
Alex2007
под домом на хлебушек па 27,85, ещё с претензией, шо часто спрашиваю, но редко сдаю...
з.ю. позвонили и забыл, чего хотел сказать - прошёл 50м. и сдал па 27,90, мелочь, но приятно(с)
Востаннє редагувалось чик в Суб 15 гру, 2018 15:14, всього редагувалось 1 раз.
а шо делать?
Додано: Суб 15 гру, 2018 15:07
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
10/9/9 - опередили с мыслью
единственный вариант избежать порнографии с выходными-рабочими днями - это заранее сразу в таблицу прогнозов Faceless'а давать курсы на ближайший рабочий день находящийся "возле 15 или 30/31 числа месяца" (т.е. сейчас это был бы 14.12, следующий раз видимо 28.12)
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:21
Тыы милок, хлебушок то компотиком заедай-заедай.И на унитаз чаще ходи,а людей не беспокой почем зря, люди то работают
Додано: Суб 15 гру, 2018 16:55
Alex2007
обменка Одесса заработала (в 13:31 обновили курс), может они ветку читают?
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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