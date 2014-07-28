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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:24
prodigy написав:Alex2007
ну что время, господа вышло
среднее 28,075
Я прогнозував 28.10.
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