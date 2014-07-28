Я прогнозував 28.10.
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Додано: Суб 15 гру, 2018 18:24
Додано: Суб 15 гру, 2018 18:31
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Для визначення "середнього по лікарні" курсу прикладається більше зусиль ніж для обгрунтування самого прогнозу. Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка,то для чого такі складнощі з точним визначенням того, що вгадується...
Я б з радістю почитав такі змістовні обгрунтування "вангувань"...
Раз вихідний, то і я "потрамваю".
1 Як на мене, головна мета "боротьби з євробляхами"
2 В протистоянні Філарета і кондитера, мабуть, більше виграв таки Філарет...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
Додано: Суб 15 гру, 2018 19:13
[quote="4527677:orest"] Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка
у некоторых прогнозы с весомыми обоснованием,
и длинным списком факторов "за" и "против"
только здесь в лидерах "чуйка" и раз чуйка не подводит,
то буду и в дальнейшем ориентироваться на "свою" и "чуйку" товарища
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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