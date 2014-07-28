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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1187118811891190
Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 18:31

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Для визначення "середнього по лікарні" курсу прикладається більше зусиль ніж для обгрунтування самого прогнозу. Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка,то для чого такі складнощі з точним визначенням того, що вгадується...
Я б з радістю почитав такі змістовні обгрунтування "вангувань"...
Раз вихідний, то і я "потрамваю".
1 Як на мене, головна мета "боротьби з євробляхами" https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/12/643531/ кандидатів буде багато, голоси тих хто піде голосувати (їх буде не так багато) будуть розпорошені, вирішувати будуть смішні кількості переваги. Закордонний виборчий округ може вирішити... Контрабандисти сигарет і алкоголю дрібними партіями на євробляхах явно голосувати не будуть там...
2 В протистоянні Філарета і кондитера, мабуть, більше виграв таки Філарет...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 19:13

[quote="4527677:orest"] Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка

у некоторых прогнозы с весомыми обоснованием,
и длинным списком факторов "за" и "против"
только здесь в лидерах "чуйка" и раз чуйка не подводит,
то буду и в дальнейшем ориентироваться на "свою" и "чуйку" товарища :mrgreen:
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 20:20

  Долярчик написав:.... наступний мій прогноз на кінець місяця:
28,88

Алаверди:
28,25 на кінець місяця і року.

Обгрунтування таке:
останні місяці курс в форватері 27,9х-28,2х. Тому цілком логічно йти у форватері.
Якщо раптом що, всеодно не вгадати, скільки те що: 29 чи 29,5, чи...
І навіщо рипатись за форватер? :)
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:06

  prodigy написав:
  orest написав: Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка

у некоторых прогнозы с весомыми обоснованием,
и длинным списком факторов "за" и "против"
только здесь в лидерах "чуйка" и раз чуйка не подводит,
то буду и в дальнейшем ориентироваться на "свою" и "чуйку" товарища :mrgreen:

Я щиро радію за переможців і схиляю сиву голову перед їхнім чуттям. Головне щоб результат з того був.
Взагалі то я говорив про трошки інше... Але Ви часто робите вигляд, що не розумієте чи не памятаєте того, що пишу. Чому тоді в розрахунок "середнього" не взяти Львів чи Станіславів (Чернівці. Хмельницький)? Адже з "баулами" не тільки в Київ їздять...
Раз правильно і фундаментально, то до кінця. :mrgreen:
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:11

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Похоже 28 это тот уровень, который будут держать до выборов. Естественно будут изображать рыночность курса колебаниями +-20 копеек. Перед НГ курс немного проседает обычно.
Поэтому сделаю ставку на 27.99

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kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 21:16

  prodigy написав:Alex2007 ну что время, господа вышло

А коли крайній день прогнозу на 31.12.
tea
 
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:48

  orest написав:
  prodigy написав:
  orest написав: Якщо в більшості прогноз "пальцем в небо" чи чиста чуйка

у некоторых прогнозы с весомыми обоснованием,
и длинным списком факторов "за" и "против"
только здесь в лидерах "чуйка" и раз чуйка не подводит,
то буду и в дальнейшем ориентироваться на "свою" и "чуйку" товарища :mrgreen:

Я щиро радію за переможців і схиляю сиву голову перед їхнім чуттям. Головне щоб результат з того був.
Взагалі то я говорив про трошки інше... Але Ви часто робите вигляд, що не розумієте чи не памятаєте того, що пишу. Чому тоді в розрахунок "середнього" не взяти Львів чи Станіславів (Чернівці. Хмельницький)? Адже з "баулами" не тільки в Київ їздять...
Раз правильно і фундаментально, то до кінця. :mrgreen:


Вы не уловили смысла дискуссии. А цель бы в поиске источника курсов объективного (близко приближенного к минимальным курсам и легкодоступным на валютном рынке)будь-то банк/Пов
Мы выбрали 4 города (Киев, Одесса, Харьков и Днепр) имеет формулу 2х2 (два по 28,15 и два по 28,00). О чем это говорит? О том что в Киеве и Одессе всегда исторически было больше валюты (плюс Львов).

Я хочу услышать предложения лично от Вас. до кінця так до кінця. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:49

  tea написав:
  prodigy написав:Alex2007 ну что время, господа вышло

А коли крайній день прогнозу на 31.12.


думаю, надо определиться до 18.00 17/12
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Повідомлення Додано: Суб 15 гру, 2018 22:52

  kolyuchy написав:Похоже 28 это тот уровень, который будут держать до выборов. Естественно будут изображать рыночность курса колебаниями +-20 копеек. Перед НГ курс немного проседает обычно.
Поэтому сделаю ставку на 27.99

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-Транш почти в кармане
-Томас почти в кармане
-валюта в страну хлынула от заробитчан
-ВС скоро закончиться

куда гривне деваться-только укрепляться

ставка на 29/12 последний день перед праздниками
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