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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Нед 16 гру, 2018 11:22
orest написав: prodigy написав:
Я хочу услышать предложения лично от Вас. до кінця так до кінця.
Для мене це абсолютно не важливо. Додавайте, віднімайте, діліть і множте що собі хочете.
П.С. Може комусь цікаво, чи хтось ще не бачив (здається тут ще не викладав ніхто) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /htmlview#
виплати по зовнішніх боргах.
Да, основная сумма выплат получается в феврале-марте, прямо перед выборами. И за эти два месяца надо будет выплатить как за весь 2017 год целиком.
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