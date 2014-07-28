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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1188118911901191
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:22

  orest написав:
  prodigy написав:Я хочу услышать предложения лично от Вас. до кінця так до кінця.

Для мене це абсолютно не важливо. Додавайте, віднімайте, діліть і множте що собі хочете.
П.С. Може комусь цікаво, чи хтось ще не бачив (здається тут ще не викладав ніхто) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /htmlview# виплати по зовнішніх боргах.


Да, основная сумма выплат получается в феврале-марте, прямо перед выборами. И за эти два месяца надо будет выплатить как за весь 2017 год целиком.
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