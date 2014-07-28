Всем привет.Спасибо Продиджи за активность в организации голосовалки. Имеем зафиксированные результаты.Какие они ни есть, но оспариванию не подлежат.Тут беспокоились несколько коллег. чтобы не изменять ничего в процессе.Напоминаю - в процессе ничего не меняется. т к это некультурно, некорректно и неправильно.Изменения по мнению большинства будем вносить в дальнейшие этапы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Конечно же, актуально следующее -... Заканчиваем приём данных завтра в 18_00.Пусть будет начало недели неким намёком на состояние дел в финансах страны.И итоги подводим в ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ перед серединой или концом месяца.Да ещё и желательно в 15_00, как фиксинг от Минфина, чтобы выепоны всяких барыг к вечеру никак не влияли на результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
По источникам.В принципе справедливо что они из различных регионов.Ничего не имею против нашего коллеги Гагарина, но у него однако даже по Харькову спред высокий.Т о он мог быть заменён на др харьковский источник с меньшим спредом.Обменка ориентирована на рынок. поэтому имеет особенности.То же касается и других, по Днепру в частности.Т е когда спред 28-28,15 это уже просто сами цифры говорят о неактуальности.Сейчас нормальные обменки работают со спредом 5 от силы до 10 копеек.Поэтому нам в источниках такой мусор не совсем подходит.Ждём предложения...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Да, основная сумма выплат получается в феврале-марте, прямо перед выборами. И за эти два месяца надо будет выплатить как за весь 2017 год целиком.
У меня по этому поводу созрел план барбаросса.В конце января сливаюсь па 36 и на депозит новоричный.Потом в июле откуплюсь па 27,50 и проценты в сумму.Здорово.Кто воспользуется моей идеей, может проставиться.пью только крепкие напитки.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Конечно же, актуально следующее -... Заканчиваем приём данных завтра в 18_00.Пусть будет начало недели неким намёком на состояние дел в финансах страны.И итоги подводим в ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ перед серединой или концом месяца.Да ещё и желательно в 15_00, как фиксинг от Минфина, чтобы выепоны всяких барыг к вечеру никак не влияли на результаты.
предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины (Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу) https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
кто согласен?
п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)
prodigy предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины (Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу) https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
кто согласен?
п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)
Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.