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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1189119011911192>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 11:22

  orest написав:
  prodigy написав:Я хочу услышать предложения лично от Вас. до кінця так до кінця.

Для мене це абсолютно не важливо. Додавайте, віднімайте, діліть і множте що собі хочете.
П.С. Може комусь цікаво, чи хтось ще не бачив (здається тут ще не викладав ніхто) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /htmlview# виплати по зовнішніх боргах.


Да, основная сумма выплат получается в феврале-марте, прямо перед выборами. И за эти два месяца надо будет выплатить как за весь 2017 год целиком.
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:10

Всем привет.Спасибо Продиджи за активность в организации голосовалки.
Имеем зафиксированные результаты.Какие они ни есть, но оспариванию не подлежат.Тут беспокоились несколько коллег. чтобы не изменять ничего в процессе.Напоминаю - в процессе ничего не меняется. т к это некультурно, некорректно и неправильно.Изменения по мнению большинства будем вносить в дальнейшие этапы.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:12

Ждём Фейслеса за подведением итогов...Вроде лидеры Чай и Колючий.За ними мы с Орестом с разных сторон, потом Продиджи на копейку в стороне...Может ошибаюсь, подправьте.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:15

Конечно же, актуально следующее -...
Заканчиваем приём данных завтра в 18_00.Пусть будет начало недели неким намёком на состояние дел в финансах страны.И итоги подводим в ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ перед серединой или концом месяца.Да ещё и желательно в 15_00, как фиксинг от Минфина, чтобы выепоны всяких барыг к вечеру никак не влияли на результаты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:20

По источникам.В принципе справедливо что они из различных регионов.Ничего не имею против нашего коллеги Гагарина, но у него однако даже по Харькову спред высокий.Т о он мог быть заменён на др харьковский источник с меньшим спредом.Обменка ориентирована на рынок. поэтому имеет особенности.То же касается и других, по Днепру в частности.Т е когда спред 28-28,15 это уже просто сами цифры говорят о неактуальности.Сейчас нормальные обменки работают со спредом 5 от силы до 10 копеек.Поэтому нам в источниках такой мусор не совсем подходит.Ждём предложения...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:23

  freeze написав:
  orest написав:
  prodigy написав:Я хочу услышать предложения лично от Вас. до кінця так до кінця.

Для мене це абсолютно не важливо. Додавайте, віднімайте, діліть і множте що собі хочете.
П.С. Може комусь цікаво, чи хтось ще не бачив (здається тут ще не викладав ніхто) https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... /htmlview# виплати по зовнішніх боргах.


Да, основная сумма выплат получается в феврале-марте, прямо перед выборами. И за эти два месяца надо будет выплатить как за весь 2017 год целиком.


У меня по этому поводу созрел план барбаросса.В конце января сливаюсь па 36 и на депозит новоричный.Потом в июле откуплюсь па 27,50 и проценты в сумму.Здорово.Кто воспользуется моей идеей, может проставиться.пью только крепкие напитки. :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:46

  Vitl написав:Конечно же, актуально следующее -...
Заканчиваем приём данных завтра в 18_00.Пусть будет начало недели неким намёком на состояние дел в финансах страны.И итоги подводим в ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ перед серединой или концом месяца.Да ещё и желательно в 15_00, как фиксинг от Минфина, чтобы выепоны всяких барыг к вечеру никак не влияли на результаты.



предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины
(Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу)
https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

кто согласен?

п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов
и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 12:58

Vitl
задумка хорошая, главное успеть до конца акции (31/01/19)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:04

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

идея "36" конечно интересна, но
если б дело к этому шло (хотя бы до 30-32), то пару недель назад не спускались бы ниже 28.3(50).
Скорее поверю просто в 27.5 и чуть ниже....
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:06

prodigy
предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины
(Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу)
https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

кто согласен?

п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов
и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)

Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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