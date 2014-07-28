Додано: Нед 16 гру, 2018 12:10

Всем привет.Спасибо Продиджи за активность в организации голосовалки.

Имеем зафиксированные результаты.Какие они ни есть, но оспариванию не подлежат.Тут беспокоились несколько коллег. чтобы не изменять ничего в процессе.Напоминаю - в процессе ничего не меняется. т к это некультурно, некорректно и неправильно.Изменения по мнению большинства будем вносить в дальнейшие этапы.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.