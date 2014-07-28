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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1189119011911192
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:07

  Alex2007 написав:идея "36" конечно интересна, но
если б дело к этому шло (хотя бы до 30-32), то пару недель назад не спускались бы ниже 28.3(50).
Скорее поверю просто в 27.5 и чуть ниже....


Я смайлик только в конце поставил.Но соглашусь, что в той идее их нужно было много :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:15

  Vitl написав:prodigy
предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины
(Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу)
https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

кто согласен?

п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов
и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)

Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...


можно попробовать
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:18

Vitl

тогда надо оговорить за ранее -какие курсы берем для фиксации (опт или розница)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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