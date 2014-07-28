Vitl написав:prodigy предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины (Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу) https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
кто согласен?
п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)
Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...
можно попробовать
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /