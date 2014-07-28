Я смайлик только в конце поставил.Но соглашусь, что в той идее их нужно было много
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Додано: Нед 16 гру, 2018 13:07
Я смайлик только в конце поставил.Но соглашусь, что в той идее их нужно было много
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 гру, 2018 13:15
можно попробовать
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Нед 16 гру, 2018 13:18
Vitl
тогда надо оговорить за ранее -какие курсы берем для фиксации (опт или розница)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:15
очередной ПРОГНОЗ очередного экономиста...
Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономиста
да уж(с) или
а шо делать?
Додано: Нед 16 гру, 2018 16:21
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Коллега! Вы решили тут всех без ножа зарезать?
Я уже склоняюсь к мысли, что этой зимой максимальный слив будет возможен по 28.5. И то если поймать момент.
Откуп же летом не ниже 27.5
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