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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1189119011911192
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:07

  Alex2007 написав:идея "36" конечно интересна, но
если б дело к этому шло (хотя бы до 30-32), то пару недель назад не спускались бы ниже 28.3(50).
Скорее поверю просто в 27.5 и чуть ниже....


Я смайлик только в конце поставил.Но соглашусь, что в той идее их нужно было много :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:15

  Vitl написав:prodigy
предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины
(Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу)
https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/

кто согласен?

п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов
и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)

Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...


можно попробовать
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... :D /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 13:18

Vitl

тогда надо оговорить за ранее -какие курсы берем для фиксации (опт или розница)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:15

очередной ПРОГНОЗ очередного экономиста...

Какого курса доллара ждать в 2019 году - прогноз экономиста
да уж(с) или https://www.youtube.com/watch?v=a5tQScolXmg
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:21

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Vitl написав:па 36

Коллега! Вы решили тут всех без ножа зарезать?
Я уже склоняюсь к мысли, что этой зимой максимальный слив будет возможен по 28.5. И то если поймать момент.
Откуп же летом не ниже 27.5


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kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 16:31

Vitl
Справедливости ради гагарин 15.12 в 12.34 - 28,03/28,15, т.е спред 12 коп. Всё равно, конечно, многовато, учитывая, что были и 26,05/26,07 и 26,06/26,08, но эти ребята, бывает, забывают менять курс.
Но https://obmenka.kharkov.ua/ даёт курс опта 28,00/28,10, а розницу 27,95/28,15.
Т.е. гагарин поставил курс продажи розничный. Скорее всего, эффект выходного дня. Обычно у него курс продажи от лучших цифр отличается на 2-3 коп.
По Харькову кроме гагарина я ещё ориентируюсь на http://obmenkh.com.ua/. У них тоже курс меняется достаточно оперативно и от лучших может отличаться на пару копеек. Сейчас 28,05/28,10.
Но, вообще, соглашусь с orest"ом, слишком много внимания конкурсу. Хотя да, все обоснования этой осенью как-то по боку. :)
Курс живёт сам по себе и плюёт на все обоснования и прогнозы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 17:36

prodigy Хтось уже витер п і д й ... б к у, але я встиг прочитати.
Спробую вернутися до попереднього Вашого «нерозуміння» того, що пишу
viewtopic.php?p=4509101#p4509101 На наступний день зранку я злив https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=532991 сюди вже не дублював, тут більше учасників цікавить томос, минуле в СРСР, рівень цін, час наступного майдану і тд а не як заробити на рухах курсу.
Злив я достатньо. Ще не відкупив, бо сумніваюся чи ще будуть такі солодкі курси на злив. Відкуплюсь пізніше.
Тепер ще пару слів про бачення ситуації. В приват тут і на Курсі, знайомі і друзі в реальному оточенні питають що робити зараз. Зкомпілюю бачення в кількох словах. За одно і стане зрозуміло чому я не відкупився з злитого на воєнностановій хвилі.
Сумніваюся, що ще буде можливість злити хоча б по 28,5 не те що вище. Є певна імовірність коротко росту в січні (обгрунтовував не раз), але імовірний транш МВФ і 500 млн від ЄС на днях суттєво зменшують таку імовірність (уже писав, що підготовлені серйозні експортні надходження на січень-лютий).
Логічно виглядає, що зливши хоч трохи вище 28, можна буде відкупити у березні з вигодою хоча б в 50-70 коп. а літом і більше одної грн. Але я цього робити не буду. На грн депозиті за три місяці особливо не заробиш, на довше надто небезпечно. Великі ризики, що певні сили прикладуть максимум зусиль, щоб качнути перед виборами (кілька можливих сценаріїв описував, а курс на паніці взлітає швидко і високо). На літо надія мала, спроба взяти реванш на парламентських, може розігнати курс літом, ВР може стати повністю не дієвою, потім довгий процес створення коаліції, призначення КМ, бюджет і тд. Дуже багато залежить від заробітчанських, а при значній невизначеності будуть передавати тільки вкрай необхідне з тяжко заробленого і сума може легко зменшитися в двоє.
Тому, кожен сам вирішує чи ризикувати виграти до 1 грн на доларі (профіт залежить від суми і щось робити з еквівалентом менше 10-20 тис змісту немає) чи 100% зберегти те що є. Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.

А так в загальному, пишіть іще... :mrgreen: А я задрався читати коменти дотепників...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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