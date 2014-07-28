Сумніваюся, що ще буде можливість злити хоча б по 28,5 не те що вище. Є певна імовірність коротко росту в січні (обгрунтовував не раз), але імовірний транш МВФ і 500 млн від ЄС на днях суттєво зменшують таку імовірність (уже писав, що підготовлені серйозні експортні надходження на січень-лютий).

Логічно виглядає, що зливши хоч трохи вище 28, можна буде відкупити у березні з вигодою хоча б в 50-70 коп. а літом і більше одної грн. Але я цього робити не буду. На грн депозиті за три місяці особливо не заробиш, на довше надто небезпечно. Великі ризики, що певні сили прикладуть максимум зусиль, щоб качнути перед виборами (кілька можливих сценаріїв описував, а курс на паніці взлітає швидко і високо). На літо надія мала, спроба взяти реванш на парламентських, може розігнати курс літом, ВР може стати повністю не дієвою, потім довгий процес створення коаліції, призначення КМ, бюджет і тд. Дуже багато залежить від заробітчанських, а при значній невизначеності будуть передавати тільки вкрай необхідне з тяжко заробленого і сума може легко зменшитися в двоє.

Тому, кожен сам вирішує чи ризикувати виграти до 1 грн на доларі (профіт залежить від суми і щось робити з еквівалентом менше 10-20 тис змісту немає) чи 100% зберегти те що є. Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.

