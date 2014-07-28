Vitl написав:prodigy предлагаю (в качестве эксперимента на один раз) выбрать источником только один сайт, курсы 7 городов разных регионов Украины (Гарагин, Катани и Минфин-пока на паузу) https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/
кто согласен?
п.с. к сайту не имею никакого отношения, только из-за хорошей объективности курсов и еще, там есть курсы опт и розница(что подходит больше ?)
Посмотрел - понравилось.Я за.Спреды вменяемые.разница по городам как есть, где выше где ниже.И т о среднее будет справедливое.Кто что может ещё сказать...
можно попробовать
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... / Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Vitl Справедливости ради гагарин 15.12 в 12.34 - 28,03/28,15, т.е спред 12 коп. Всё равно, конечно, многовато, учитывая, что были и 26,05/26,07 и 26,06/26,08, но эти ребята, бывает, забывают менять курс. Но https://obmenka.kharkov.ua/ даёт курс опта 28,00/28,10, а розницу 27,95/28,15. Т.е. гагарин поставил курс продажи розничный. Скорее всего, эффект выходного дня. Обычно у него курс продажи от лучших цифр отличается на 2-3 коп. По Харькову кроме гагарина я ещё ориентируюсь на http://obmenkh.com.ua/. У них тоже курс меняется достаточно оперативно и от лучших может отличаться на пару копеек. Сейчас 28,05/28,10. Но, вообще, соглашусь с orest"ом, слишком много внимания конкурсу. Хотя да, все обоснования этой осенью как-то по боку. Курс живёт сам по себе и плюёт на все обоснования и прогнозы.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
prodigy Хтось уже витер п і д й ... б к у, але я встиг прочитати. Спробую вернутися до попереднього Вашого «нерозуміння» того, що пишу viewtopic.php?p=4509101#p4509101 На наступний день зранку я злив https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=532991 сюди вже не дублював, тут більше учасників цікавить томос, минуле в СРСР, рівень цін, час наступного майдану і тд а не як заробити на рухах курсу. Злив я достатньо. Ще не відкупив, бо сумніваюся чи ще будуть такі солодкі курси на злив. Відкуплюсь пізніше. Тепер ще пару слів про бачення ситуації. В приват тут і на Курсі, знайомі і друзі в реальному оточенні питають що робити зараз. Зкомпілюю бачення в кількох словах. За одно і стане зрозуміло чому я не відкупився з злитого на воєнностановій хвилі.
Сумніваюся, що ще буде можливість злити хоча б по 28,5 не те що вище. Є певна імовірність коротко росту в січні (обгрунтовував не раз), але імовірний транш МВФ і 500 млн від ЄС на днях суттєво зменшують таку імовірність (уже писав, що підготовлені серйозні експортні надходження на січень-лютий). Логічно виглядає, що зливши хоч трохи вище 28, можна буде відкупити у березні з вигодою хоча б в 50-70 коп. а літом і більше одної грн. Але я цього робити не буду. На грн депозиті за три місяці особливо не заробиш, на довше надто небезпечно. Великі ризики, що певні сили прикладуть максимум зусиль, щоб качнути перед виборами (кілька можливих сценаріїв описував, а курс на паніці взлітає швидко і високо). На літо надія мала, спроба взяти реванш на парламентських, може розігнати курс літом, ВР може стати повністю не дієвою, потім довгий процес створення коаліції, призначення КМ, бюджет і тд. Дуже багато залежить від заробітчанських, а при значній невизначеності будуть передавати тільки вкрай необхідне з тяжко заробленого і сума може легко зменшитися в двоє. Тому, кожен сам вирішує чи ризикувати виграти до 1 грн на доларі (профіт залежить від суми і щось робити з еквівалентом менше 10-20 тис змісту немає) чи 100% зберегти те що є. Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.
А так в загальному, пишіть іще... А я задрався читати коменти дотепників...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest написав:Логічно виглядає, що зливши хоч трохи вище 28, можна буде відкупити у березні з вигодою хоча б в 50-70 коп. а літом і більше одної грн.
Ті, хто качелять, зливши в листопаді, через кілька днів одразу і відкупили. О це суперово! Але злити в листопаді, щоб відкупити в березні, а тим паче влітку, то якось не того, не по качелістськи. Та й загалом, навіщо 3-4 місяці, а тим паче півроку псувати собі нерви, чекаючи дно перед виборами презервативчика чи перед виборами зради?
orest написав:Логічно виглядає, що зливши хоч трохи вище 28, можна буде відкупити у березні з вигодою хоча б в 50-70 коп. а літом і більше одної грн.
Ті, хто качелять, зливши в листопаді, через кілька днів одразу і відкупили. О це суперово! Але злити в листопаді, щоб відкупити в березні, а тим паче влітку, то якось не того, не по качелістськи. Та й загалом, навіщо 3-4 місяці, а тим паче півроку псувати собі нерви, чекаючи дно перед виборами презервативчика чи перед виборами зради?
Тому що відкуплю ЗНАЧНО вигідніше ніж уже не раз міг з моменту зливу. І навіть до березня чекати не буду (з великою долею імовірності). Де я писав про доцільність літом??? А до березня жодного псування нервів.
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.