Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48

Я читаю внимательно все ваши посты (много плюсов и все такое), иногда согласен, иногда нет. Это форум. А так пишите, будем читать.обид не должно быть никаких. Тем более у взрослых мужчин. Подкалывать буду в дальнейшем-будьте готовы(не зло, по-дружески).Да, про СССР один день сильно спорили, потому как это важная тема. И что?уточнение: 10-20 тыс имелось ввиду валюты конечнопро как и что я слил я написал не через месяц, а в тот же деньпо курсу до НГ согласен с Колючим, если без эксцессов, то в пределах 27,90-28,30 (транш может и не успеют оформить до НГ, но то что он будет уже как-то спокойней).с вашим прогнозом на весну летом мои мысли сходятся 100%, но я решил немного рискнуть, **к перевел в гривну и на пол-года (посмотрим, надеюсь хотя бы выйти в ноль)