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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1190119111921193
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:44

  orest написав:Тому що відкуплю ЗНАЧНО вигідніше ніж уже не раз міг з моменту зливу. І навіть до березня чекати не буду (з великою долею імовірності).

Тоді суперево.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48

orest

Я читаю внимательно все ваши посты (много плюсов и все такое), иногда согласен, иногда нет. Это форум. А так пишите, будем читать.
обид не должно быть никаких. Тем более у взрослых мужчин. Подкалывать буду в дальнейшем-будьте готовы :mrgreen: (не зло, по-дружески).

Да, про СССР один день сильно спорили, потому как это важная тема. И что?
уточнение: 10-20 тыс имелось ввиду валюты конечно :lol: .

про как и что я слил я написал не через месяц, а в тот же день

по курсу до НГ согласен с Колючим, если без эксцессов, то в пределах 27,90-28,30 (транш может и не успеют оформить до НГ, но то что он будет уже как-то спокойней).

с вашим прогнозом на весну летом мои мысли сходятся 100%, но я решил немного рискнуть, **к перевел в гривну и на пол-года (посмотрим, надеюсь хотя бы выйти в ноль)
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05

  orest написав:Тому що відкуплю ЗНАЧНО вигідніше ніж уже не раз міг з моменту зливу. І навіть до березня чекати не буду (з великою долею імовірності).
Де я писав про доцільність літом??? А до березня жодного псування нервів.


расчет на дальнейшее ослабление евро к доллару до 1,12 :lol: хто зна?

27 ноября можно было сдать евро в течении 1,5часа по 32,80
если успели, то сработали вчасно. По банкам приема выше 32,05 не было
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:26

  orest написав:На наступний день зранку я злив https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=532991 сюди вже не дублював, тут більше учасників цікавить томос, минуле в СРСР, рівень цін, час наступного майдану і тд а не як заробити на рухах курсу.

научись, плиз корректно вставлять ссылку на https://kurs.com.ua/gorod/1551-odessa/, когда сюда копируешь выделяй и жми Зображення, а так нечитаемо :cry:
а шо делать?
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