Тоді суперево.
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Додано: Нед 16 гру, 2018 18:44
Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48
orest
Я читаю внимательно все ваши посты (много плюсов и все такое), иногда согласен, иногда нет. Это форум. А так пишите, будем читать.
обид не должно быть никаких. Тем более у взрослых мужчин. Подкалывать буду в дальнейшем-будьте готовы (не зло, по-дружески).
Да, про СССР один день сильно спорили, потому как это важная тема. И что?
уточнение: 10-20 тыс имелось ввиду валюты конечно .
про как и что я слил я написал не через месяц, а в тот же день
по курсу до НГ согласен с Колючим, если без эксцессов, то в пределах 27,90-28,30 (транш может и не успеют оформить до НГ, но то что он будет уже как-то спокойней).
с вашим прогнозом на весну летом мои мысли сходятся 100%, но я решил немного рискнуть, **к перевел в гривну и на пол-года (посмотрим, надеюсь хотя бы выйти в ноль)
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05
расчет на дальнейшее ослабление евро к доллару до 1,12 хто зна?
27 ноября можно было сдать евро в течении 1,5часа по 32,80
если успели, то сработали вчасно. По банкам приема выше 32,05 не было
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Нед 16 гру, 2018 19:26
научись, плиз, корректно вставлять ссылку на
а шо делать?
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:33
та я ж уже ответил. что смайликов пожалел везде расставить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Нед 16 гру, 2018 20:49
orest
Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.
Я недавно писал, что у нас в стране предвыборная ситуация, Плюс мировой кризис в принципе уже потихоньку пополз, плюс обострение с Россией после длительного относительного спокойствия.В такой ситуации играть на угадайку с обменом 20к уже рискованно. если в среднесрок даже.В короткую, как я писал при скачке на решение о ВП, конечно нужно было сливать, но потом и откупать.Сидеть в крупной гривне просто некомфортно, зная что в любую секунду можно получить высокий курс.Что произошло на введение ВП.Я повторю своё пояснение.В обороте есть значительные суммы гривны и всё зависит от желания их конвертировать.если такое желание не проявляется. то гривна и дальше вращается в своих рамках и не делает погоду на вал рынке.Как только ситуация приобретает окраску шухера, то эту гривну пытаются конвертировать. создавая этим давление на курс и его рост.Есть ли в стране сейчас гарантия жить без шухера Я считаю. что нет.Тут ещё дело в суммах.Я, например, имею возможность тех же 10-20к влить даже в крипту, которая ниже плинтуса упала, т к мне эти суммы не делают погоду и не нужны в текущей жизненной ситуации.А вот для многих я думаю, вляпывание такой суммы в банк банкрот или на заморозку если не конфискацию при ВП, не совсем устроит.Тут каждый сам регулирует свои риски.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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