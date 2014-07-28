Додано: Нед 16 гру, 2018 20:49

Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.Я недавно писал, что у нас в стране предвыборная ситуация, Плюс мировой кризис в принципе уже потихоньку пополз, плюс обострение с Россией после длительного относительного спокойствия.В такой ситуации играть на угадайку с обменом 20к уже рискованно. если в среднесрок даже.В короткую, как я писал при скачке на решение о ВП, конечно нужно было сливать, но потом и откупать.Сидеть в крупной гривне просто некомфортно, зная что в любую секунду можно получить высокий курс.Что произошло на введение ВП.Я повторю своё пояснение.В обороте есть значительные суммы гривны и всё зависит от желания их конвертировать.если такое желание не проявляется. то гривна и дальше вращается в своих рамках и не делает погоду на вал рынке.Как только ситуация приобретает окраску шухера, то эту гривну пытаются конвертировать. создавая этим давление на курс и его рост.Есть ли в стране сейчас гарантия жить без шухераЯ считаю. что нет.Тут ещё дело в суммах.Я, например, имею возможность тех же 10-20к влить даже в крипту, которая ниже плинтуса упала, т к мне эти суммы не делают погоду и не нужны в текущей жизненной ситуации.А вот для многих я думаю, вляпывание такой суммы в банк банкрот или на заморозку если не конфискацию при ВП, не совсем устроит.Тут каждый сам регулирует свои риски.