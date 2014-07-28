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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1191119211931194>
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:44

  orest написав:Тому що відкуплю ЗНАЧНО вигідніше ніж уже не раз міг з моменту зливу. І навіть до березня чекати не буду (з великою долею імовірності).

Тоді суперево.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 18:48

orest

Я читаю внимательно все ваши посты (много плюсов и все такое), иногда согласен, иногда нет. Это форум. А так пишите, будем читать.
обид не должно быть никаких. Тем более у взрослых мужчин. Подкалывать буду в дальнейшем-будьте готовы :mrgreen: (не зло, по-дружески).

Да, про СССР один день сильно спорили, потому как это важная тема. И что?
уточнение: 10-20 тыс имелось ввиду валюты конечно :lol: .

про как и что я слил я написал не через месяц, а в тот же день

по курсу до НГ согласен с Колючим, если без эксцессов, то в пределах 27,90-28,30 (транш может и не успеют оформить до НГ, но то что он будет уже как-то спокойней).

с вашим прогнозом на весну летом мои мысли сходятся 100%, но я решил немного рискнуть, **к перевел в гривну и на пол-года (посмотрим, надеюсь хотя бы выйти в ноль)
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:05

  orest написав:Тому що відкуплю ЗНАЧНО вигідніше ніж уже не раз міг з моменту зливу. І навіть до березня чекати не буду (з великою долею імовірності).
Де я писав про доцільність літом??? А до березня жодного псування нервів.


расчет на дальнейшее ослабление евро к доллару до 1,12 :lol: хто зна?

27 ноября можно было сдать евро в течении 1,5часа по 32,80
если успели, то сработали вчасно. По банкам приема выше 32,05 не было
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 19:26

  orest написав:На наступний день зранку я злив https://курс.ком.юа/forums/topic/181-pr ... ent=532991 сюди вже не дублював, тут більше учасників цікавить томос, минуле в СРСР, рівень цін, час наступного майдану і тд а не як заробити на рухах курсу.

научись, плиз, корректно вставлять ссылку на https://kurs.com.ua/gorod/1551-odessa/, когда сюда копируешь выделяй и жми Зображення, а так нечитаемо :cry:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:33

  kolyuchy написав:
Vitl написав:па 36

Коллега! Вы решили тут всех без ножа зарезать?
Я уже склоняюсь к мысли, что этой зимой максимальный слив будет возможен по 28.5. И то если поймать момент.
Откуп же летом не ниже 27.5


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та я ж уже ответил. что смайликов пожалел везде расставить.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 20:49

orest
Ситуація складна, багато невідомих (гляньте що тільки сьогодні в ЄС твориться, а якщо цей колос на глиняних ногах впаде...) помилитися дуже легко.

Я недавно писал, что у нас в стране предвыборная ситуация, Плюс мировой кризис в принципе уже потихоньку пополз, плюс обострение с Россией после длительного относительного спокойствия.В такой ситуации играть на угадайку с обменом 20к уже рискованно. если в среднесрок даже.В короткую, как я писал при скачке на решение о ВП, конечно нужно было сливать, но потом и откупать.Сидеть в крупной гривне просто некомфортно, зная что в любую секунду можно получить высокий курс.Что произошло на введение ВП.Я повторю своё пояснение.В обороте есть значительные суммы гривны и всё зависит от желания их конвертировать.если такое желание не проявляется. то гривна и дальше вращается в своих рамках и не делает погоду на вал рынке.Как только ситуация приобретает окраску шухера, то эту гривну пытаются конвертировать. создавая этим давление на курс и его рост.Есть ли в стране сейчас гарантия жить без шухера :?: Я считаю. что нет.Тут ещё дело в суммах.Я, например, имею возможность тех же 10-20к влить даже в крипту, которая ниже плинтуса упала, т к мне эти суммы не делают погоду и не нужны в текущей жизненной ситуации.А вот для многих я думаю, вляпывание такой суммы в банк банкрот или на заморозку если не конфискацию при ВП, не совсем устроит.Тут каждый сам регулирует свои риски.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:05

не смотря не на что ... даже на почётное последнее место, считаю что до конца года мы всё же просто обязаны потрогать чуть выше, поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5
хватит уже стоять на месте! пора расти!
uaprofi
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:08

  uaprofi написав:поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5


Вы экстремал ))
Данные цифры возможно, имхо, только при повторном введении военного положения и срыве выборов. И то не факт в связи с эффектом привыкания к повторным действиям.
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:14

1 - Я и Алекс2007 присоединились к Продиджи в том. чтобы взять источник, указанный им.Там разные города(крупные, основные) и хорошая точность.Т е для следующего последнего в году этапа, высказывайтесь.если кто то против, обоснуйте.Пока мне кажется. что нет противопоказаний. и всё в одном месте.
2 - берём розницу, т к для большинства это более актуально.там опт видел с 500, а также видел что местами и опт и розница одинаковый курс
3 - мой прогноз 28,60 обоснование будет завтра...можно и сегодня - поддаюсь лидерам. чтобы не составлять конкуренцию :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:22

  SAndriy1 написав:Приветствую!
На 28.12 курс 28,20.

Я так і не зрозумів - на яку дату вказувати курс - на 28,29 чи 31?
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