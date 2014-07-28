по источнику/ам: 1. если какой нибудь источник сломается/ не работает или ещё шо нибудь этакое на дату прогноза - то предлагается его просто игнорировать (т.е. - рассчитать среднее по другим источникам или брать резервный) 2. предлагаю как источник включить ТАСбанк - много где представлен, и всегда можно купить по заявленным курсам
Vitl написав:1 - Я и Алекс2007 присоединились к Продиджи в том. чтобы взять источник, указанный им.Там разные города(крупные, основные) и хорошая точность.Т е для следующего последнего в году этапа, высказывайтесь.если кто то против, обоснуйте.Пока мне кажется. что нет противопоказаний. и всё в одном месте. 2 - берём розницу, т к для большинства это более актуально.там опт видел с 500, а также видел что местами и опт и розница одинаковый курс 3 - мой прогноз 28,60 обоснование будет завтра...можно и сегодня - поддаюсь лидерам. чтобы не составлять конкуренцию
Уже писал, у https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/, что для Харькова показывает https://obmenka.kharkov.ua/, курс розницы сегодня 27,95/28,15. Широковато. Сегодня нормальный (не лучший!) курс 28,05/28,10. Не знаю, как по др. городам, но для Харькова эта обменка, по-моему, не лучший вариант. Или надо хотя бы брать опт, тем более часто опт от 500. Не думаю, что здесь кто-то будет думать об обмене 50 долл. Мой прогноз оставляю 28,56. Объяснение (не обоснование!) напишу позже, как время будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.