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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1191119211931194
Повідомлення Додано: Нед 16 гру, 2018 23:30

по источнику/ам:
1. если какой нибудь источник сломается/ не работает или ещё шо нибудь этакое на дату прогноза - то предлагается его просто игнорировать (т.е. - рассчитать среднее по другим источникам или брать резервный)
2. предлагаю как источник включить ТАСбанк - много где представлен, и всегда можно купить по заявленным курсам
uaprofi
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 01:00

  Vitl написав:1 - Я и Алекс2007 присоединились к Продиджи в том. чтобы взять источник, указанный им.Там разные города(крупные, основные) и хорошая точность.Т е для следующего последнего в году этапа, высказывайтесь.если кто то против, обоснуйте.Пока мне кажется. что нет противопоказаний. и всё в одном месте.
2 - берём розницу, т к для большинства это более актуально.там опт видел с 500, а также видел что местами и опт и розница одинаковый курс
3 - мой прогноз 28,60 обоснование будет завтра...можно и сегодня - поддаюсь лидерам. чтобы не составлять конкуренцию :)

Уже писал, у https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/, что для Харькова показывает https://obmenka.kharkov.ua/, курс розницы сегодня 27,95/28,15. Широковато. Сегодня нормальный (не лучший!) курс 28,05/28,10.
Не знаю, как по др. городам, но для Харькова эта обменка, по-моему, не лучший вариант. Или надо хотя бы брать опт, тем более часто опт от 500. Не думаю, что здесь кто-то будет думать об обмене 50 долл. :)
Мой прогноз оставляю 28,56. Объяснение (не обоснование!) напишу позже, как время будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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