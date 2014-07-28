Додано: Пон 17 гру, 2018 10:57

Чёт у меня этот новый Кит открывает только главную страницу, а курс в выбранном городе не удаётся открыть...Может временно...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.