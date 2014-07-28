по источнику/ам: 1. если какой нибудь источник сломается/ не работает или ещё шо нибудь этакое на дату прогноза - то предлагается его просто игнорировать (т.е. - рассчитать среднее по другим источникам или брать резервный) 2. предлагаю как источник включить ТАСбанк - много где представлен, и всегда можно купить по заявленным курсам
Vitl написав:1 - Я и Алекс2007 присоединились к Продиджи в том. чтобы взять источник, указанный им.Там разные города(крупные, основные) и хорошая точность.Т е для следующего последнего в году этапа, высказывайтесь.если кто то против, обоснуйте.Пока мне кажется. что нет противопоказаний. и всё в одном месте. 2 - берём розницу, т к для большинства это более актуально.там опт видел с 500, а также видел что местами и опт и розница одинаковый курс 3 - мой прогноз 28,60 обоснование будет завтра...можно и сегодня - поддаюсь лидерам. чтобы не составлять конкуренцию
Уже писал, у https://kit-group.in.ua/obmen-valyut/, что для Харькова показывает https://obmenka.kharkov.ua/, курс розницы сегодня 27,95/28,15. Широковато. Сегодня нормальный (не лучший!) курс 28,05/28,10. Не знаю, как по др. городам, но для Харькова эта обменка, по-моему, не лучший вариант. Или надо хотя бы брать опт, тем более часто опт от 500. Не думаю, что здесь кто-то будет думать об обмене 50 долл. Мой прогноз оставляю 28,56. Объяснение (не обоснование!) напишу позже, как время будет.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
Ничего против новых источников не имею, и я за опт. Мой прогноз 28.50 без обоснований, просто надеюсь и жду небольшой рост))) А вот в январе хотелось бы слиться на пике, если он конечно будет, и на депо месяца на 3, как раз нужна будет гривна на продолжение ремонта. В январе этого года успел в среднем по 28.70-28.75 слить, но мало, побоялся... Если будет 29.5 то сразу сливаю, если меньше, то буду думать.
SAndriy1 написав:Приветствую! На 28.12 курс 28,20.
Я так і не зрозумів - на яку дату вказувати курс - на 28,29 чи 31?
На последний рабочий день, чтобы исключить резкие спекулятивные движения в выходные дни. Берём ОПТ по новому источнику.Я сразу тоже не сообразил. что розница может загибать цену для желающих купить полтинничек или десяточку не говоря уже о двушке Хотя все мы знаем. что мелочь нынче не в цене.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Mayag Если будет 29.5 то сразу сливаю, если меньше, то буду думать.
Вопрос - что делать, если 29+ ставился тут давно.Как бы по логике нужно сливать.Но мы не знаем когда наступит тот самый момент. когда курс переступит очередную ступеньку.А этот момент по всем признакам приближается.Вот и думай теперь, стоит ли сливать.Эти недотёпы у власти ещё и все карты путают. объявляя плановые курсы в 29,3...29,4...30,1.И т о фиг его знает что они сотворят.Сделают оф около 29,3 а чр выше 30 уйдёт и будет веселуха слившимся
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.