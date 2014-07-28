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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:07

  чик написав:
  Vitl написав:На последний рабочий день, чтобы исключить резкие спекулятивные движения в выходные дни.

а они скорее всего будут, нет конкурентов-банок и есть выручка. но я лично за 31 и в этом весь цимес... мы ж голосуем за чр, а не мб и сейчас не исключаем выходные, как не можем исключить факторы, типа азова и уж нг точно наступит, хотя не для всех...

з.ы. уж полдень близится, а Faceless всё нет :o


Тут можно по разному искать логику.За мб мы вообще не говорим.Нас интересует чр.Он тоже отличается в будни от выходных.Смотрим того же Гагарина. кот вчера был 28,15.Сегодня утром уже 28,10.Т е факт завышения курса на выходные налицо.Да и вообще 31 кто как хочет так и будет торговать. без всякой логики.Скорее растянут спред, на себя опустят. продажу поднимут.Это добавляет каких то расчётных размышлений и погрешностей.Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:11

freeze
опять введение военного положения

Я помню за правильность формулировки, что вп заканчивается и может быть введено вновь.Но это несколько замудрено.Сам порошенко в выступлениях исп фразу - не будет продлено, если не наступит рос агрессия...Да и в общем то если 26 заканчивается. а 27 вновь вводится это равнозначно продлению :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:51

  Vitl написав:Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает :?:

Так вже пізно збирати думки.Значна частина форумчан вже зробила свій прогноз.
Я так і не зрозумів - на яку дату вказувати курс,на 28 чи 29-е?
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