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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1192119311941195
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:07

  чик написав:
  Vitl написав:На последний рабочий день, чтобы исключить резкие спекулятивные движения в выходные дни.

а они скорее всего будут, нет конкурентов-банок и есть выручка. но я лично за 31 и в этом весь цимес... мы ж голосуем за чр, а не мб и сейчас не исключаем выходные, как не можем исключить факторы, типа азова и уж нг точно наступит, хотя не для всех...

з.ы. уж полдень близится, а Faceless всё нет :o


Тут можно по разному искать логику.За мб мы вообще не говорим.Нас интересует чр.Он тоже отличается в будни от выходных.Смотрим того же Гагарина. кот вчера был 28,15.Сегодня утром уже 28,10.Т е факт завышения курса на выходные налицо.Да и вообще 31 кто как хочет так и будет торговать. без всякой логики.Скорее растянут спред, на себя опустят. продажу поднимут.Это добавляет каких то расчётных размышлений и погрешностей.Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает :?:
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:11

freeze
опять введение военного положения

Я помню за правильность формулировки, что вп заканчивается и может быть введено вновь.Но это несколько замудрено.Сам порошенко в выступлениях исп фразу - не будет продлено, если не наступит рос агрессия...Да и в общем то если 26 заканчивается. а 27 вновь вводится это равнозначно продлению :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:51

  Vitl написав:Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает :?:

Так вже пізно збирати думки.Значна частина форумчан вже зробила свій прогноз.
Я так і не зрозумів - на яку дату вказувати курс,на 28 чи 29-е?
tea
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:28

  Vitl написав:Mayag
Если будет 29.5 то сразу сливаю, если меньше, то буду думать.

Вопрос - что делать, если 29+ ставился тут давно.Как бы по логике нужно сливать.Но мы не знаем когда наступит тот самый момент. когда курс переступит очередную ступеньку.А этот момент по всем признакам приближается.Вот и думай теперь, стоит ли сливать.Эти недотёпы у власти ещё и все карты путают. объявляя плановые курсы в 29,3...29,4...30,1.И т о фиг его знает что они сотворят.Сделают оф около 29,3 а чр выше 30 уйдёт и будет веселуха слившимся :(


если сдать по 29 до курс безубытка на 6 мес. будет 30,10
риск, что будет гораздо выше есть, не выше 1/3
даже волновался если 29.

в пятницу сдал 3к по 27,90 :cry: (но потом отменилось, то что хотел купить) и вот есть вариант купить по 27,95 или кинуть гривну на депо (пополнить) до мая.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:37

  Vitl написав:Чёт у меня этот новый Кит открывает только главную страницу, а курс в выбранном городе не удаётся открыть...Может временно...


да, було такое (в 7утра), щас вроде работает

если не будет работать когда нам надо (я понял, что время Ч 29/12 13:00)
то будем звонить им
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 13:40

  tea написав:
  Vitl написав:Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает :?:

Так вже пізно збирати думки.Значна частина форумчан вже зробила свій прогноз.
Я так і не зрозумів - на яку дату вказувати курс,на 28 чи 29-е?


банки работают 29/12 до 13:00

думаю, нормально (лучше чем до 28)
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:05

А вот и я :mrgreen:
Ну что ж, "ітогі подвєдєм" (с)
Конфигурация победителей этого этапа еще интереснее. 1 место разделяют kolyuchy и tea с погрешностью менее 3 копеек. Такой себе колючий чай. :mrgreen: Отметим, что у обоих это уже второе точное попадание, а у Чая еще и второе подряд. :!:
Третье место разделили Vitl и orest с погрешностью в 7,5 копеек, но в разную сторону.

Теперь, касательно изменения в источнике. В принципе, не имею ничего против того, чтобы попробовать среднее по обменкам kit. Было предложение использовать курсы ТАСа - я и сам на него часто ориентируюсь, тем более удобно просто спросить у их бота. Можно на будущее подумать, и добавить ТАС и еще кого-нибудь из банков, кто оперативно меняет курсы и, главное, где она как правило есть в кассах.
Так же согласен с тем, чтобы даты сместить на ближайшие рабочие дни, а момент фиксации на 15-00. Во-первых, расширяется выбор адекватных источников, во-вторых, добавляются банки, а это важно, и на 15-00 банально удобнее.

Теперь, касательно прогноза. Средний прогноз по голосовалке который этап показывает рост - накапливаются девальвационные ожидания, это наглядно видно и просто по ветке. Многие рассчитывают на паттерн "максимальный курс к концу января", правда, не вижу тому достаточного обоснования. С одной стороны, вроде как поря бы. Если смотреть в масштабе года, ревальвационный тренд идет с конца августа (!), а керченские события с "типа ВП" дали лишь краткий всплеск. И я по прежнему не понимаю фундаменталки этого всего. При этом нельзя сказать, что курс "держат зубами", ЗВР не сжигают, НБУ периодически выкупает излишки. Транш, если он таки и будет перед НГ, имхо, не должен иметь кардинального влияния.
Так же хотел бы отметить некоторую схожесть текущей ситуации с ожиданиями в голосовалке с этапом 15.11. Опять формируется "вагончик", теперь вокруг 28,20. И несмотря на вроде как сильно затянувшийся ревальвационный тренд, и многими ожидаемый скачок, думаю, ожидания опять не оправдаются (а может потому что я в гривну перешел :mrgreen: ). Хотя и повторного похода на уровень 28, а тем более ниже, не ждал бы.
Потому мой прогноз - 28,13. Банально - построенный тренд + небольшая коррекция :mrgreen:

Зображення

П.С. Если кого забыл, кто уже дал прогноз на конец года - пишите. И дату подразумеваем, как я понимаю, 29/12, потом исправлю
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:16

прогноз на 29/12 28,06
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:40

  Faceless написав: И дату подразумеваем, как я понимаю, 29/12.

Добре,що визначились з датою.
Можна тепер давати прогноз.

Мій прогноз - 28.50.
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.Я так розумію - відносно крайнього прогноза.
Отже на 15.12 я прогнозував 28.10.
На 18-19 число буде локальний мінімум другої половини грудня.Прогнозую,що буде 28.00.
А от вже після 20 числа готівковий курс піде вгору.
29 число - крайній день місяця і року,коли будуть працювати банки.Наступний робочий день в банках,а отже можливість купити долара саме в банках,буде вже після 3 числа.
Звичайно,валютчики скористаються моментом,що з 29 по 3 січня долар буде тільки в них,а значить спробують підняти курс.А ми ж орієнтуємось саме по обмінках.
Гривні останні три дні року вистачатиме з головою - бізнес продаватиме товар і входитиме в долар,попит буде шалений,втім як і кожного року.
Тому я й спрогнозував,що 29-го буде 28.50,а 31-го буде не менше 28.80.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 14:49

  uaprofi написав: поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5

29.50 буде,якщо бомбитимуть Харків.
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