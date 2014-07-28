Додано: Пон 17 гру, 2018 14:05

А вот и яНу что ж, "ітогі подвєдєм" (с)Конфигурация победителей этого этапа еще интереснее. 1 место разделяютс погрешностью менее 3 копеек. Такой себе колючий чай.Отметим, что у обоих это уже второе точное попадание, а у Чая еще и второе подряд.Третье место разделилис погрешностью в 7,5 копеек, но в разную сторону.Теперь, касательно изменения в источнике. В принципе, не имею ничего против того, чтобы попробовать среднее по обменкам kit. Было предложение использовать курсы ТАСа - я и сам на него часто ориентируюсь, тем более удобно просто спросить у их бота. Можно на будущее подумать, и добавить ТАС и еще кого-нибудь из банков, кто оперативно меняет курсы и, главное, где она как правило есть в кассах.Так же согласен с тем, чтобы даты сместить на ближайшие рабочие дни, а момент фиксации на 15-00. Во-первых, расширяется выбор адекватных источников, во-вторых, добавляются банки, а это важно, и на 15-00 банально удобнее.Теперь, касательно прогноза. Средний прогноз по голосовалке который этап показывает рост - накапливаются девальвационные ожидания, это наглядно видно и просто по ветке. Многие рассчитывают на паттерн "максимальный курс к концу января", правда, не вижу тому достаточного обоснования. С одной стороны, вроде как поря бы. Если смотреть в масштабе года, ревальвационный тренд идет с конца августа (!), а керченские события с "типа ВП" дали лишь краткий всплеск. И я по прежнему не понимаю фундаменталки этого всего. При этом нельзя сказать, что курс "держат зубами", ЗВР не сжигают, НБУ периодически выкупает излишки. Транш, если он таки и будет перед НГ, имхо, не должен иметь кардинального влияния.Так же хотел бы отметить некоторую схожесть текущей ситуации с ожиданиями в голосовалке с этапом 15.11. Опять формируется "вагончик", теперь вокруг 28,20. И несмотря на вроде как сильно затянувшийся ревальвационный тренд, и многими ожидаемый скачок, думаю, ожидания опять не оправдаются (а может потому что я в гривну перешел). Хотя и повторного похода на уровень 28, а тем более ниже, не ждал бы.Потому мой прогноз -. Банально - построенный тренд + небольшая коррекцияП.С. Если кого забыл, кто уже дал прогноз на конец года - пишите. И дату подразумеваем, как я понимаю, 29/12, потом исправлю