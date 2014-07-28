Vitl написав:На последний рабочий день, чтобы исключить резкие спекулятивные движения в выходные дни.
а они скорее всего будут, нет конкурентов-банок и есть выручка. но я лично за 31 и в этом весь цимес... мы ж голосуем за чр, а не мб и сейчас не исключаем выходные, как не можем исключить факторы, типа азова и уж нг точно наступит, хотя не для всех...
з.ы. уж полдень близится, а Faceless всё нет
Тут можно по разному искать логику.За мб мы вообще не говорим.Нас интересует чр.Он тоже отличается в будни от выходных.Смотрим того же Гагарина. кот вчера был 28,15.Сегодня утром уже 28,10.Т е факт завышения курса на выходные налицо.Да и вообще 31 кто как хочет так и будет торговать. без всякой логики.Скорее растянут спред, на себя опустят. продажу поднимут.Это добавляет каких то расчётных размышлений и погрешностей.Пусть ещё народ высказывается. что большинством решим, так тому и быть.Кто как считает
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Я помню за правильность формулировки, что вп заканчивается и может быть введено вновь.Но это несколько замудрено.Сам порошенко в выступлениях исп фразу - не будет продлено, если не наступит рос агрессия...Да и в общем то если 26 заканчивается. а 27 вновь вводится это равнозначно продлению
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl написав:Mayag Если будет 29.5 то сразу сливаю, если меньше, то буду думать.
Вопрос - что делать, если 29+ ставился тут давно.Как бы по логике нужно сливать.Но мы не знаем когда наступит тот самый момент. когда курс переступит очередную ступеньку.А этот момент по всем признакам приближается.Вот и думай теперь, стоит ли сливать.Эти недотёпы у власти ещё и все карты путают. объявляя плановые курсы в 29,3...29,4...30,1.И т о фиг его знает что они сотворят.Сделают оф около 29,3 а чр выше 30 уйдёт и будет веселуха слившимся
если сдать по 29 до курс безубытка на 6 мес. будет 30,10 риск, что будет гораздо выше есть, не выше 1/3 даже волновался если 29.
в пятницу сдал 3к по 27,90 (но потом отменилось, то что хотел купить) и вот есть вариант купить по 27,95 или кинуть гривну на депо (пополнить) до мая.
А вот и я Ну что ж, "ітогі подвєдєм" (с) Конфигурация победителей этого этапа еще интереснее. 1 место разделяют kolyuchy и tea с погрешностью менее 3 копеек. Такой себе колючий чай. Отметим, что у обоих это уже второе точное попадание, а у Чая еще и второе подряд. Третье место разделили Vitl и orest с погрешностью в 7,5 копеек, но в разную сторону.
Теперь, касательно изменения в источнике. В принципе, не имею ничего против того, чтобы попробовать среднее по обменкам kit. Было предложение использовать курсы ТАСа - я и сам на него часто ориентируюсь, тем более удобно просто спросить у их бота. Можно на будущее подумать, и добавить ТАС и еще кого-нибудь из банков, кто оперативно меняет курсы и, главное, где она как правило есть в кассах. Так же согласен с тем, чтобы даты сместить на ближайшие рабочие дни, а момент фиксации на 15-00. Во-первых, расширяется выбор адекватных источников, во-вторых, добавляются банки, а это важно, и на 15-00 банально удобнее.
Теперь, касательно прогноза. Средний прогноз по голосовалке который этап показывает рост - накапливаются девальвационные ожидания, это наглядно видно и просто по ветке. Многие рассчитывают на паттерн "максимальный курс к концу января", правда, не вижу тому достаточного обоснования. С одной стороны, вроде как поря бы. Если смотреть в масштабе года, ревальвационный тренд идет с конца августа (!), а керченские события с "типа ВП" дали лишь краткий всплеск. И я по прежнему не понимаю фундаменталки этого всего. При этом нельзя сказать, что курс "держат зубами", ЗВР не сжигают, НБУ периодически выкупает излишки. Транш, если он таки и будет перед НГ, имхо, не должен иметь кардинального влияния. Так же хотел бы отметить некоторую схожесть текущей ситуации с ожиданиями в голосовалке с этапом 15.11. Опять формируется "вагончик", теперь вокруг 28,20. И несмотря на вроде как сильно затянувшийся ревальвационный тренд, и многими ожидаемый скачок, думаю, ожидания опять не оправдаются (а может потому что я в гривну перешел ). Хотя и повторного похода на уровень 28, а тем более ниже, не ждал бы. Потому мой прогноз - 28,13. Банально - построенный тренд + небольшая коррекция
П.С. Если кого забыл, кто уже дал прогноз на конец года - пишите. И дату подразумеваем, как я понимаю, 29/12, потом исправлю
Faceless написав: И дату подразумеваем, как я понимаю, 29/12.
Добре,що визначились з датою. Можна тепер давати прогноз.
Мій прогноз - 28.50. Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.Я так розумію - відносно крайнього прогноза. Отже на 15.12 я прогнозував 28.10. На 18-19 число буде локальний мінімум другої половини грудня.Прогнозую,що буде 28.00. А от вже після 20 числа готівковий курс піде вгору. 29 число - крайній день місяця і року,коли будуть працювати банки.Наступний робочий день в банках,а отже можливість купити долара саме в банках,буде вже після 3 числа. Звичайно,валютчики скористаються моментом,що з 29 по 3 січня долар буде тільки в них,а значить спробують підняти курс.А ми ж орієнтуємось саме по обмінках. Гривні останні три дні року вистачатиме з головою - бізнес продаватиме товар і входитиме в долар,попит буде шалений,втім як і кожного року. Тому я й спрогнозував,що 29-го буде 28.50,а 31-го буде не менше 28.80.