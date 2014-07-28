Додано: Пон 17 гру, 2018 17:39

prodigy написав: .......

-Транш почти в кармане

-Томас почти в кармане

-валюта в страну хлынула от заробитчан

-ВС скоро закончиться



куда гривне деваться-только укрепляться

..... .......-Транш почти в кармане-Томас почти в кармане-валюта в страну хлынула от заробитчан-ВС скоро закончитьсякуда гривне деваться-только укрепляться.....

Все верно кроме п.3 - от заробитчан какого-то резкого всплеска нет. Или Вы считаете, что они к НГ резко приедут в Украину или хотя бы резко пришлют кучу денег?Но транши нужны в первую очередь для того, чтобы не уменьшились ЗВР в процессе возврата долгов, томос и ВС на курс практически не влияют, а заробитчан НБУ учитывает в торгбалансе, но при этом торгбаланс растёт, и не в ту сторону, куда бы хотелось.Идею'а подождать с откупом не понял. В январе он, вроде, какой-то подскок ожидает, так почему не откупить сейчас, а потом ещё раз слить в январе?Если даже рассчитывать на падение евро, то почему не выйти сейчас в доллар, а сливаться на евро в январе?