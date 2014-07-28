Во-первых, поздравляю всю первую четверку и победителей особенно. Во-вторых, обещал объяснить свой прогноз. Faceless облегчил мою задачу, хорошо изложив свой взгляд на текущую ситуацию с курсом. Я с его взглядом согласен. Почему при этом оставил 28,56? Просто, как и в прошлый раз в районе 28,20 будет высокая плотность прогнозов и не хочется рассчитывать на случайное попадание ближе к реальной цифре. А вообще, учитывая что как и Faceless не понимаю фундамента сегодняшнего курса, могу ожидать к НГ любую цифру от 28 до 29, так почему бы не 28,56.
P.s. Отдельно большое спасибо Faceless'у за труд по подведению итогов. И, кстати, вопрос. Как Вы делаете таблицу на форуме? У меня не получается. Если ставлю пробелы, они исчезают после отправки поста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
ЛАД написав:И, кстати, вопрос. Как Вы делаете таблицу на форуме? У меня не получается. Если ставлю пробелы, они исчезают после отправки поста.
Это же картинка - скрин таблички в Экселе Если же вы про текстовые таблицы, которые я иногда тоже делаю, то вместо пробелов делаю символы "_", и надо контролировать ширину таблицы в знаках. Можно, в принципе, макрос наваять для автоматического форматирования, но надобность такая бывает редко, потому не брался
prodigy написав:....... -Транш почти в кармане -Томас почти в кармане -валюта в страну хлынула от заробитчан -ВС скоро закончиться
куда гривне деваться-только укрепляться .....
Все верно кроме п.3 - от заробитчан какого-то резкого всплеска нет. Или Вы считаете, что они к НГ резко приедут в Украину или хотя бы резко пришлют кучу денег? Но транши нужны в первую очередь для того, чтобы не уменьшились ЗВР в процессе возврата долгов, томос и ВС на курс практически не влияют, а заробитчан НБУ учитывает в торгбалансе, но при этом торгбаланс растёт, и не в ту сторону, куда бы хотелось. Идею orest'а подождать с откупом не понял. В январе он, вроде, какой-то подскок ожидает, так почему не откупить сейчас, а потом ещё раз слить в январе? Если даже рассчитывать на падение евро, то почему не выйти сейчас в доллар, а сливаться на евро в январе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом Yuri_T - бан.
uaprofi написав: поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5
29.50 буде,якщо бомбитимуть Харків.
Бомбануть могут пьяного менялу с пачкой баксов А вышеназванный курс был не так давно.Почему бы ему не быть ещё раз.А ты ж сам постил сто раз прогнозы нбу на разные периоды и должен помнить, что курс на конец года этого 30,1
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.