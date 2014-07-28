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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1194119511961197>
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:46

Во-первых, поздравляю всю первую четверку и победителей особенно.
Во-вторых, обещал объяснить свой прогноз. Faceless облегчил мою задачу, хорошо изложив свой взгляд на текущую ситуацию с курсом. Я с его взглядом согласен.
Почему при этом оставил 28,56? Просто, как и в прошлый раз в районе 28,20 будет высокая плотность прогнозов и не хочется рассчитывать на случайное попадание ближе к реальной цифре. :)
А вообще, учитывая что как и Faceless не понимаю фундамента сегодняшнего курса, могу ожидать к НГ любую цифру от 28 до 29, так почему бы не 28,56. :)

P.s. Отдельно большое спасибо Faceless'у за труд по подведению итогов.
И, кстати, вопрос. Как Вы делаете таблицу на форуме? У меня не получается. Если ставлю пробелы, они исчезают после отправки поста.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 16:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  ЛАД написав:И, кстати, вопрос. Как Вы делаете таблицу на форуме? У меня не получается. Если ставлю пробелы, они исчезают после отправки поста.

Это же картинка - скрин таблички в Экселе
Если же вы про текстовые таблицы, которые я иногда тоже делаю, то вместо пробелов делаю символы "_", и надо контролировать ширину таблицы в знаках. Можно, в принципе, макрос наваять для автоматического форматирования, но надобность такая бывает редко, потому не брался
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:12

  tea написав:
  uaprofi написав: поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5

29.50 буде,якщо бомбитимуть Харків.


я попросил его не выражаться так при мне (с) А.П.Чехов "Ариадна"
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Faceless написав:1 место разделяют kolyuchy и tea с погрешностью менее 3 копеек. Такой себе колючий чай. :mrgreen:


Рецепт "чай по-адмиральски":
    1) Наливаем кружку чая (полную)
    2) Отпиваем по вкусу
    3) Доливаем коньячок до верха.
    4) Повторяем п.п. 2-3 до полного удовлетворения жажды

И, если не трудно, уберите меня из таблички ... :oops:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:19

  Faceless написав:П.С. Если кого забыл, кто уже дал прогноз на конец года - пишите.

  чик написав:з.ы.ы. свою цифер не помню, вроде 28,25 - так и оставляю...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:27

  Очкарик написав:3) Доливаем коньячок до верха.
4) Повторяем п.п. 2-3 до полного удовлетворения жажды


И, если не трудно, уберите меня из таблички ... :oops:

https://www.youtube.com/watch?v=Ld80vJ_SFyU :wink:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:39

  prodigy написав:.......
-Транш почти в кармане
-Томас почти в кармане
-валюта в страну хлынула от заробитчан
-ВС скоро закончиться

куда гривне деваться-только укрепляться
.....

Все верно кроме п.3 - от заробитчан какого-то резкого всплеска нет. Или Вы считаете, что они к НГ резко приедут в Украину или хотя бы резко пришлют кучу денег?
Но транши нужны в первую очередь для того, чтобы не уменьшились ЗВР в процессе возврата долгов, томос и ВС на курс практически не влияют, а заробитчан НБУ учитывает в торгбалансе, но при этом торгбаланс растёт, и не в ту сторону, куда бы хотелось.
Идею orest'а подождать с откупом не понял. В январе он, вроде, какой-то подскок ожидает, так почему не откупить сейчас, а потом ещё раз слить в январе?
Если даже рассчитывать на падение евро, то почему не выйти сейчас в доллар, а сливаться на евро в январе?
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 17:58

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

прошу прощения за апиздание, чуть не забыл.

28.00 пусть будет на последний этап.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:00

tea
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.
Я против Ореста ничего не имею, но идея моя :oops:И кроме идеи, постоянно прошу об этом коллег.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:03

  tea написав:
  uaprofi написав: поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5

29.50 буде,якщо бомбитимуть Харків.

Бомбануть могут пьяного менялу с пачкой баксов :) А вышеназванный курс был не так давно.Почему бы ему не быть ещё раз.А ты ж сам постил сто раз прогнозы нбу на разные периоды и должен помнить, что курс на конец года этого 30,1 :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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