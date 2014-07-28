Рецепт хороший, но слишком суровый.
То, что Вы отказываетесь от гаданий на курсе, могу понять, но просьба - не пропадайте совсем. Пишите, пожалуйста, о работе или ещё о чем. Да и прогноз по курсу лишним не будет. Главное не победить, а участвовать.
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Додано: Пон 17 гру, 2018 18:07
Рецепт хороший, но слишком суровый.
То, что Вы отказываетесь от гаданий на курсе, могу понять, но просьба - не пропадайте совсем. Пишите, пожалуйста, о работе или ещё о чем. Да и прогноз по курсу лишним не будет. Главное не победить, а участвовать.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:09
во первых Orest не уточнил доллар или евро будет откупать
может он продал евро по 32,8 случайно и ждет откупить тот же евро (евро после заседания ФРС 18-19 дек еще просядет)
знать бы точно, что евро просядет-продал бы сегодня и откупил на след неделе , но евро-дохлая валюта(болтается между 1,13-1,14)
а по факту выходит продать евро по 31,55 и откупить по 31,50/55
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:12
Так, ну вроде все отписались с прогнозами.Тоже вижу картину ожиданий. с кот как видно из моего прогноза не согласен.Прошлые мои прогнозы типа 28 и даже ниже в принципе очень хорошо отработали.Была погрешность в датах, а в целом тренд я предугадывал хорошо.Посмотрим теперь.Я поднял планку вот почему - нужна некая разрядка.Курс до выборов ещё вполне может сходить и вверх и вниз не один раз.При этом не забываем о главном спекулянте страны. кот должен навариться на остальных.т е пора сделать забег наверх и слить , чтобы потом невзначай под какую нить перемогу откупить подешевше назад.Да и в прошлом году на НГ ждали падения, а курс даже подрос.Т е свой прогноз базирую не на каком то фундаменте. как тут уже написали, совсем непонятном.А на обычной волновой спекулятивной теории.
ПС сразу предупрежу о призе в биткоинах - он переносится на следующий год, т к все наверное в курсе. что на том рынке идёт страшное падение. и конечно требуется подождать лучших времён для обналичивания криптовалюты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:17
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:19
Додано: Пон 17 гру, 2018 18:20
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