Додано: Пон 17 гру, 2018 18:12

Так, ну вроде все отписались с прогнозами.Тоже вижу картину ожиданий. с кот как видно из моего прогноза не согласен.Прошлые мои прогнозы типа 28 и даже ниже в принципе очень хорошо отработали.Была погрешность в датах, а в целом тренд я предугадывал хорошо.Посмотрим теперь.Я поднял планку вот почему - нужна некая разрядка.Курс до выборов ещё вполне может сходить и вверх и вниз не один раз.При этом не забываем о главном спекулянте страны. кот должен навариться на остальных.т е пора сделать забег наверх и слить , чтобы потом невзначай под какую нить перемогу откупить подешевше назад.Да и в прошлом году на НГ ждали падения, а курс даже подрос.Т е свой прогноз базирую не на каком то фундаменте. как тут уже написали, совсем непонятном.А на обычной волновой спекулятивной теории.

ПС сразу предупрежу о призе в биткоинах - он переносится на следующий год, т к все наверное в курсе. что на том рынке идёт страшное падение. и конечно требуется подождать лучших времён для обналичивания криптовалюты.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.