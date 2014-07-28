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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1194119511961197
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:07

  Очкарик написав:......
Рецепт "чай по-адмиральски":
    1) Наливаем кружку чая (полную)
    2) Отпиваем по вкусу
    3) Доливаем коньячок до верха.
    4) Повторяем п.п. 2-3 до полного удовлетворения жажды

И, если не трудно, уберите меня из таблички ... :oops:

Рецепт хороший, но слишком суровый. :D
То, что Вы отказываетесь от гаданий на курсе, могу понять, но просьба - не пропадайте совсем. Пишите, пожалуйста, о работе или ещё о чем. Да и прогноз по курсу лишним не будет. Главное не победить, а участвовать. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:09

  ЛАД написав:Идею orest'а подождать с откупом не понял. В январе он, вроде, какой-то подскок ожидает, так почему не откупить сейчас, а потом ещё раз слить в январе?
Если даже рассчитывать на падение евро, то почему не выйти сейчас в доллар, а сливаться на евро в январе?


во первых Orest не уточнил доллар или евро будет откупать :roll:
может он продал евро по 32,8 случайно и ждет откупить тот же евро (евро после заседания ФРС 18-19 дек еще просядет)

знать бы точно, что евро просядет-продал бы сегодня и откупил на след неделе , но евро-дохлая валюта(болтается между 1,13-1,14)
а по факту выходит продать евро по 31,55 и откупить по 31,50/55
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:12

Так, ну вроде все отписались с прогнозами.Тоже вижу картину ожиданий. с кот как видно из моего прогноза не согласен.Прошлые мои прогнозы типа 28 и даже ниже в принципе очень хорошо отработали.Была погрешность в датах, а в целом тренд я предугадывал хорошо.Посмотрим теперь.Я поднял планку вот почему - нужна некая разрядка.Курс до выборов ещё вполне может сходить и вверх и вниз не один раз.При этом не забываем о главном спекулянте страны. кот должен навариться на остальных.т е пора сделать забег наверх и слить , чтобы потом невзначай под какую нить перемогу откупить подешевше назад.Да и в прошлом году на НГ ждали падения, а курс даже подрос.Т е свой прогноз базирую не на каком то фундаменте. как тут уже написали, совсем непонятном.А на обычной волновой спекулятивной теории.
ПС сразу предупрежу о призе в биткоинах - он переносится на следующий год, т к все наверное в курсе. что на том рынке идёт страшное падение. и конечно требуется подождать лучших времён для обналичивания криптовалюты.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:17

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Alex2007 написав:прошу прощения за апиздание, чуть не забыл.

28.00 пусть будет на последний этап.

Одновременно написали :mrgreen:
Учел
Обновил табличку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:19

  prodigy написав:
  tea написав:
  uaprofi написав: поэтому на конец декабря оставляю свой предыдущий прогноз 29.5

29.50 буде,якщо бомбитимуть Харків.


я попросил его не выражаться так при мне (с) А.П.Чехов "Ариадна"

???
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 18:20

  Vitl написав:tea
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.
Я против Ореста ничего не имею, но идея моя :oops:И кроме идеи, постоянно прошу об этом коллег.

Може щось пропустив.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:19

  tea написав:
  Vitl написав:tea
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.
Я против Ореста ничего не имею, но идея моя :oops:И кроме идеи, постоянно прошу об этом коллег.

Може щось пропустив.

та то уже детали...важно следующее - голосовалка это и есть обсуждение курса с цифрами.Т е просто цифра менее интересна, чем с обоснованием.Цель такая, чтобы обсуждать курс и походу выражать своё мнение в цифрах.Это конечно требует определённой ответственности.Т к просто ляпнуть уже не очень красиво и не получится соврать мол я говорил и предсказывал. можно глянуть в табличку и оценить предсказателя :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:23

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:tea
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.
Я против Ореста ничего не имею, но идея моя :oops:И кроме идеи, постоянно прошу об этом коллег.

Може щось пропустив.

та то уже детали...важно следующее - голосовалка это и есть обсуждение курса с цифрами.Т е просто цифра менее интересна, чем с обоснованием.Цель такая, чтобы обсуждать курс и походу выражать своё мнение в цифрах.Это конечно требует определённой ответственности.Т к просто ляпнуть уже не очень красиво и не получится соврать мол я говорил и предсказывал. можно глянуть в табличку и оценить предсказателя :D

А якщо обгрунтовувати курс на основі сновидінь.
Провидець так і робив.Може людина думає,що в неї дар - бачити в снах майбутнє.Доречі,з червня до вересня вгадував і по курсам і практично по датам.Там було плюс-мінус пару днів.
А Дід Мажор,наприклад,міг спрогнозувати курс 30 і обгрунтувати - кредитку треба гасити,хочу щоб 30 було.
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 19:47

  Vitl написав:
  tea написав:
  Vitl написав:tea
Сподобалась ідея Ореста,щоб кожен не тільки писав,а ще й обгрунтовував прогноз.
Я против Ореста ничего не имею, но идея моя :oops:И кроме идеи, постоянно прошу об этом коллег.

Може щось пропустив.

та то уже детали...важно следующее - голосовалка это и есть обсуждение курса с цифрами.Т е просто цифра менее интересна, чем с обоснованием.Цель такая, чтобы обсуждать курс и походу выражать своё мнение в цифрах.Это конечно требует определённой ответственности.Т к просто ляпнуть уже не очень красиво и не получится соврать мол я говорил и предсказывал. можно глянуть в табличку и оценить предсказателя :D


после серьезных промахов в сентябре и октябре
уже две последние голосовалки больше 60% участников дают прогноз с точностью +/-10-12коп (это хороший прогноз, без шуток)

ценность этого прогноза несколько меньше (т.к. прогноз 2-х недельный).
вот если бы сделать прогноз с такой же точностью к примеру на май/июнь (когда закончиться депозит). это дорогого стоит :mrgreen:
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