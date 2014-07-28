Додано: Пон 17 гру, 2018 21:25

tea

А якщо обгрунтовувати курс на основі сновидінь.



таких было два человека, одного все знают, а первый уже давненько в старой теме сны рассказывал.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.