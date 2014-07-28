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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Курс на кінець року 28.8
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:02
Faceless
лет 25 назад слышал такую старую историю: один начинающий аналитик NYSE (Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа) рассылал бесплатно по почте свои аналитические прогнозы по акциям/валютам/и тд.
Через год часть его прогнозов исполнилась, другая часть - промах.
На следующий год , клиентам (кому он угадал с прогнозом) снова выслал на почту бесплатный прогноз и аналитику (т.е. можно сказать, что один и тот же актив он прогнозировал двояко). Тут он как водится, частично угадал и большей частью нет.
На третий год он оценил результаты и тем, кому он два года подряд высылал "успешные прогнозы" он предложил "платную подписку"
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Это же гениально!
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:25
tea
А якщо обгрунтовувати курс на основі сновидінь.
таких было два человека, одного все знают, а первый уже давненько в старой теме сны рассказывал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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