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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1195119611971198
Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 20:55

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Курс на кінець року 28.8
Sirchyk
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:02

Faceless
лет 25 назад слышал такую старую историю: один начинающий аналитик NYSE (Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа) рассылал бесплатно по почте свои аналитические прогнозы по акциям/валютам/и тд.

Через год часть его прогнозов исполнилась, другая часть - промах.
На следующий год , клиентам (кому он угадал с прогнозом) снова выслал на почту бесплатный прогноз и аналитику (т.е. можно сказать, что один и тот же актив он прогнозировал двояко). Тут он как водится, частично угадал и большей частью нет.

На третий год он оценил результаты и тем, кому он два года подряд высылал "успешные прогнозы" он предложил "платную подписку"
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prodigy
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:22

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

prodigy написав:Faceless
лет 25 назад слышал такую старую историю: один начинающий аналитик NYSE (Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа) рассылал бесплатно по почте свои аналитические прогнозы по акциям/валютам/и тд.

Через год часть его прогнозов исполнилась, другая часть - промах.
На следующий год , клиентам (кому он угадал с прогнозом) снова выслал на почту бесплатный прогноз и аналитику (т.е. можно сказать, что один и тот же актив он прогнозировал двояко). Тут он как водится, частично угадал и большей частью нет.

На третий год он оценил результаты и тем, кому он два года подряд высылал "успешные прогнозы" он предложил "платную подписку"
Это же гениально!
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 21:25

tea
А якщо обгрунтовувати курс на основі сновидінь.

таких было два человека, одного все знают, а первый уже давненько в старой теме сны рассказывал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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