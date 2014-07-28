Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12

Alex2007 написав: 28.00 пусть будет на последний этап. пусть будет на последний этап.

немного, так сказать, обоснования, хотя и ничего нового вроде.фактически находимся в боковике: сейчас равновероятно как 28.2(3) так и 27.9 на конец года, но я решил поставить 28_00 (чуть-чуть перевесил этот вариант, но гривни у меня лично мало).Признаков для краткосрочной девальвации я особо не вижу, в том числе и по известным политическим причинам.Если уже назначили борд мвф - то транш уже наш) - не совсем представляю в нынешней ситуации довольное лицо Петра с траншем в руках и при этом падающую гривну куда-то до 28.5 и выше на конец года.Да и зачем пиплу за зеленый давать на оливье и шампунь больше если можно дать меньше). На мб валюты тоже достаточно.Насчет конверта бюджетной гривни не знает наверно только ленивый, и это давным-давно уже учтено быками. А фактическое освоение этой гривни будет успешно сопровождаться магическими инструментами НБУ , да и не так много той бюджетной гривни.================В тоже время, сливать нынче - весьма рискованное мероприятия. Сдав сейчас крупную сумму, - на долгий депо не положишь, на 3 месяца теоретически можно, на текущий - толку маловато. С мелкими суммами = равноценно забаве и игре.Вроде и напрашивается 27.2 весной - но не уверен все-таки.А вот "свежую" гривну нет смысла бежать менять, пока что. Текущий 12-12.5% - самый раз.Как-то так.Меня вот больше волнует что будет с гривной через 3-6 месяцев - опять необычные качели ?И не только с гривной ...