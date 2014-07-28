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Додано: Пон 17 гру, 2018 20:55
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Курс на кінець року 28.8
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:02
Faceless
лет 25 назад слышал такую старую историю: один начинающий аналитик NYSE (Нью-Йо́ркская фо́ндовая би́ржа) рассылал бесплатно по почте свои аналитические прогнозы по акциям/валютам/и тд.
Через год часть его прогнозов исполнилась, другая часть - промах.
На следующий год , клиентам (кому он угадал с прогнозом) снова выслал на почту бесплатный прогноз и аналитику (т.е. можно сказать, что один и тот же актив он прогнозировал двояко). Тут он как водится, частично угадал и большей частью нет.
На третий год он оценил результаты и тем, кому он два года подряд высылал "успешные прогнозы" он предложил "платную подписку"
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:22
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Это же гениально!
Додано: Пон 17 гру, 2018 21:25
tea
А якщо обгрунтовувати курс на основі сновидінь.
таких было два человека, одного все знают, а первый уже давненько в старой теме сны рассказывал.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Пон 17 гру, 2018 23:12
немного, так сказать, обоснования, хотя и ничего нового вроде.
фактически находимся в боковике: сейчас равновероятно как 28.2(3) так и 27.9 на конец года, но я решил поставить 28_00 (чуть-чуть перевесил этот вариант, но гривни у меня лично мало).
Признаков для краткосрочной девальвации я особо не вижу, в том числе и по известным политическим причинам.
Если уже назначили борд мвф - то транш уже наш) - не совсем представляю в нынешней ситуации довольное лицо Петра с траншем в руках и при этом падающую гривну куда-то до 28.5 и выше на конец года.
Да и зачем пиплу за зеленый давать на оливье и шампунь больше если можно дать меньше ). На мб валюты тоже достаточно.
Насчет конверта бюджетной гривни не знает наверно только ленивый, и это давным-давно уже учтено быками. А фактическое освоение этой гривни будет успешно сопровождаться магическими инструментами НБУ , да и не так много той бюджетной гривни.
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В тоже время, сливать нынче - весьма рискованное мероприятия. Сдав сейчас крупную сумму, - на долгий депо не положишь, на 3 месяца теоретически можно, на текущий - толку маловато. С мелкими суммами = равноценно забаве и игре.
Вроде и напрашивается 27.2 весной - но не уверен все-таки.
А вот "свежую" гривну нет смысла бежать менять, пока что. Текущий 12-12.5% - самый раз.
Как-то так.
Меня вот больше волнует что будет с гривной через 3-6 месяцев - опять необычные качели ? И не только с гривной ...
Выборы, выборы - кандидаты ...[молодцы]... /
Де ж ти, голубе сизий, взяв ці гроші? / Оцените красоту игры. Мы их развели как котят! / Апомнитесь! Апомнитесь! И прекратите эти бесчинства! /
Додано: Вів 18 гру, 2018 01:36
Весной - это когда? 1 марта или 31 мая?
Не буду (не могу) спорить с вашим постом, но что-то на текушей уже 3 месяца стабилизации все как-то успокоились и поверили в крепость гривни и способность (вместе с желанием) руководства удерживать курс по крайней мере до през. выборов. Возможно и так. Дай-то бог.
Но экономич. оснований для этого не вижу. Поэтому возможны нежданчики.
В прошлом декабре ситуация была не хуже. Тем не менее "лицо Петра" не особо испортилось от январского подскока курса.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 18 гру, 2018 09:28
ЛАД
1. 1 марта или 31 мая - вот тут не знаю. Если до середины весны еще можно как-то экстраполировать То вот после выборов - гадать сложнее. Если придет Т.Юля, то высока вероятность серьезного загона вниз (даже чуть ниже 27). Она ж рассказывала про индекс биг-мага, вот и будет весной самое время напугать и начать движ к 9 (ну или хотя бы к 16) , - но не успеет и не сможет закончить его - потом будет "криза нас омине"v2.0 и т.д. со всеми вытекающими (а если не криза, так что нибудь другое придумают в инфо-поле, чтоб оправдаться).
2. Насчет нежданчиков - это да, всегда возможно.
3. В прошлом году у Петра не было столько перемог, а тут тебе и воин, и патриот, и Томос получил, и транш получил, да и еще курсовая и прочая стабильность в стране.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:01
Согласен - сразу после избрания загончик на 26-27 вполне возможен, на эмоциях, и на исторической памяти, Юля всегда в валютной сфере машет шашкой.
Картинка с полей - сейчас среди "простого" населения, в смысле работяг на рынках, кассиров, пенсионеров, маршруточников, опять возрождается старый лозунг - Юля придёт порядок наведет ))) Моя теща - ветеран первого майдана - 80 лет взяла с меня слово, что я довезу ее до выборного участка, вчера мне звонила, ей подняли пенсию на целых 15 гривен, мой телефон раскалился от возмущения и желания мести.
Но для реальности надо не забывать, что Глава НБУ хотя и прерогатива Президента, но утверждается Радой, где до осени у Юли нет большинства.
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:23
Alex2007
даю 4/5 что все будет хорошо, т.е курс весной будет ниже 29 ( безубыток)
в наше время лучше чуть-чуть заработать , чем потерять
поэтому не играю по гривне депо на "котлету" и вообще с гривной лучше сильно не увлекаться
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 18 гру, 2018 11:33
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Приветствую!
Согласен с prodigy и Alex2007.
С курсом управляются наверху профессионально - снимаю шляпу! Хотя те же безумные суммы процентов от стерилизованных сотен миллиардов в ОГВЗ и депосертификатах выливается ручейком и создает лишнюю гривну в обороте - в перспективе девальвация как факт. Сдерживание на одном уровне чревато и мы все помним чем.
Но в среднесрочной перспективе, за исключением встрясок на политическом поприще для заработка, не ожидаю девальвации и до июня-июля играюсь частью в гривне (ОГВЗ и депо).
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