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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1196119711981199
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 11:37

  prodigy написав:Alex2007


даю 4/5 что все будет хорошо, т.е курс весной будет ниже 29 ( безубыток)
в наше время лучше чуть-чуть заработать , чем потерять :lol:

поэтому не играю по гривне депо на "котлету" и вообще с гривной лучше сильно не увлекаться

Если 100%-ая уверенность, что курс будет ниже 29, то можно и в гривнедепо сыграть. :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:32

  ЛАД написав:
  prodigy написав:Alex2007


даю 4/5 что все будет хорошо, т.е курс весной будет ниже 29 ( безубыток)
в наше время лучше чуть-чуть заработать , чем потерять :lol:

поэтому не играю по гривне депо на "котлету" и вообще с гривной лучше сильно не увлекаться

Если 100%-ая уверенность, что курс будет ниже 29, то можно и в гривнедепо сыграть. :)


100% уверенности нет даже в швейцарском банке (а только 99,5%)

исхожу из того, что доля депозитов в гривне(как более рисковые) не должны превышать 20% (в валютном эквиваленте) от суммы всех депозитов.
допустим гривна упадет больше 32, тогда влет гривневых депо будет компенсирован доходом от валютных депо-и выйдет в ноль или маленький плюс
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:34

SAndriy1

если получилось сдать по 29, то можно и в ОВГЗ поиграться
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:35

Выступлю немного с юмором.
Очевидно, что толпу заманили и окучили.Большинство мнений сошлись на ревал плюс стаб.Отлично, мы этого и хотели.Чтобы выдавить валюту, её нужно опустить в цене - истина.Или кто то считает, что это будет делаться совсем накануне февральских выплат.Начинают уже сейчас.Позже темпы упадут, курс начнут поднимать и грести по любой доступной цене.А транш вообще почти всегда повышал доллар, т к он используется на нужды закрываемые гривневой суммой.Разве кроме обратного перевода за долг.В общем бросаю всем последним писателям вызов, что и отразил в своём прогнозе.Ну если и проиграю, то за святое дело свн.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 12:45

  Vitl написав:Выступлю немного с юмором.
Очевидно, что толпу заманили и окучили.Большинство мнений сошлись на ревал плюс стаб.Отлично, мы этого и хотели.Чтобы выдавить валюту, её нужно опустить в цене - истина.Или кто то считает, что это будет делаться совсем накануне февральских выплат.Начинают уже сейчас.Позже темпы упадут, курс начнут поднимать и грести по любой доступной цене.А транш вообще почти всегда повышал доллар, т к он используется на нужды закрываемые гривневой суммой.Разве кроме обратного перевода за долг.В общем бросаю всем последним писателям вызов, что и отразил в своём прогнозе.Ну если и проиграю, то за святое дело свн.


Ну этот вызов мы не принимаем :mrgreen: Потому как мы все с января месяца(когда не дождались 29)пишем, что курс в ручном режиме и в соответствии с ценами на продукты/товары и услуги он должен быть 30-32
но реально курс 28 прибит и все колебания вокруг да около.
И даже допускаю "маленькую" вероятность, что и февраль можем проскочить ниже 28,8
кстати, с понедельника должен начаться движ :roll:
а когда еще? ведь это последняя неделя года :mrgreen:
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