Додано: Вів 18 гру, 2018 12:35

Выступлю немного с юмором.

Очевидно, что толпу заманили и окучили.Большинство мнений сошлись на ревал плюс стаб.Отлично, мы этого и хотели.Чтобы выдавить валюту, её нужно опустить в цене - истина.Или кто то считает, что это будет делаться совсем накануне февральских выплат.Начинают уже сейчас.Позже темпы упадут, курс начнут поднимать и грести по любой доступной цене.А транш вообще почти всегда повышал доллар, т к он используется на нужды закрываемые гривневой суммой.Разве кроме обратного перевода за долг.В общем бросаю всем последним писателям вызов, что и отразил в своём прогнозе.Ну если и проиграю, то за святое дело свн.

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.