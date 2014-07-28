Если 100%-ая уверенность, что курс будет ниже 29, то можно и в гривнедепо сыграть.
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Додано: Вів 18 гру, 2018 11:37
Если 100%-ая уверенность, что курс будет ниже 29, то можно и в гривнедепо сыграть.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:32
100% уверенности нет даже в швейцарском банке (а только 99,5%)
исхожу из того, что доля депозитов в гривне(как более рисковые) не должны превышать 20% (в валютном эквиваленте) от суммы всех депозитов.
допустим гривна упадет больше 32, тогда влет гривневых депо будет компенсирован доходом от валютных депо-и выйдет в ноль или маленький плюс
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:34
SAndriy1
если получилось сдать по 29, то можно и в ОВГЗ поиграться
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:35
Выступлю немного с юмором.
Очевидно, что толпу заманили и окучили.Большинство мнений сошлись на ревал плюс стаб.Отлично, мы этого и хотели.Чтобы выдавить валюту, её нужно опустить в цене - истина.Или кто то считает, что это будет делаться совсем накануне февральских выплат.Начинают уже сейчас.Позже темпы упадут, курс начнут поднимать и грести по любой доступной цене.А транш вообще почти всегда повышал доллар, т к он используется на нужды закрываемые гривневой суммой.Разве кроме обратного перевода за долг.В общем бросаю всем последним писателям вызов, что и отразил в своём прогнозе.Ну если и проиграю, то за святое дело свн.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Вів 18 гру, 2018 12:45
Ну этот вызов мы не принимаем Потому как мы все с января месяца(когда не дождались 29)пишем, что курс в ручном режиме и в соответствии с ценами на продукты/товары и услуги он должен быть 30-32
но реально курс 28 прибит и все колебания вокруг да около.
И даже допускаю "маленькую" вероятность, что и февраль можем проскочить ниже 28,8
кстати, с понедельника должен начаться движ
а когда еще? ведь это последняя неделя года
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 18 гру, 2018 14:51
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:23
сегодня и завтра точно
но с понедельника хлынет река бюджетных денег...
тут надо не проспать и ловить момент
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
Додано: Вів 18 гру, 2018 15:23
Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
Додано: Вів 18 гру, 2018 16:39
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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