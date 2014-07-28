Alex2007 написав:ЛАД
1. 1 марта или 31 мая - вот тут не знаю. Если до середины весны еще можно как-то экстраполировать То вот после выборов - гадать сложнее. Если придет Т.Юля, то высока вероятность серьезного загона вниз (даже чуть ниже 27). Она ж рассказывала про индекс биг-мага, вот и будет весной самое время напугать и начать движ к 9 (ну или хотя бы к 16) , - но не успеет и не сможет закончить его - потом будет "криза нас омине"v2.0 и т.д. со всеми вытекающими (а если не криза, так что нибудь другое придумают в инфо-поле, чтоб оправдаться).
тож подумываю ,что в этом лучше не играться с грн депо... Уля один из самых вероятных победителей...а это :
1) ее предвыборные лозунги о ГАРАНТИРОВАНОМ !!! снижении цены на газ , идет вразрез с думками панов из МВФ..а это во второй половине 2019 - 2020 годах ,ой как ,не к месту ,учитывая пиковые выплаты валютных долгов...
2) товарисЧи из нынешних привладных ,НФ+БПП , не думаю что в фаворе будут..да и остаткам Регионов достанется по старой памяти ..так что тут факт оттока , не исключаем также...