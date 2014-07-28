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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1198119912001201>
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 19:35

  Alex2007 написав:ЛАД

1. 1 марта или 31 мая - вот тут не знаю. Если до середины весны еще можно как-то экстраполировать :mrgreen: То вот после выборов - гадать сложнее. Если придет Т.Юля, то высока вероятность серьезного загона вниз (даже чуть ниже 27). Она ж рассказывала про индекс биг-мага, вот и будет весной самое время напугать и начать движ к 9 (ну или хотя бы к 16) :mrgreen: , - но не успеет и не сможет закончить его - потом будет "криза нас омине"v2.0 и т.д. со всеми вытекающими :!: (а если не криза, так что нибудь другое придумают в инфо-поле, чтоб оправдаться).

:twisted:

тож подумываю ,что в этом лучше не играться с грн депо... Уля один из самых вероятных победителей...а это :
1) ее предвыборные лозунги о ГАРАНТИРОВАНОМ !!! снижении цены на газ , идет вразрез с думками панов из МВФ..а это во второй половине 2019 - 2020 годах ,ой как ,не к месту ,учитывая пиковые выплаты валютных долгов...
2) товарисЧи из нынешних привладных ,НФ+БПП , не думаю что в фаворе будут..да и остаткам Регионов достанется по старой памяти ..так что тут факт оттока , не исключаем также...
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21

  prodigy написав:
  Faceless написав:
  Sirchyk написав:Додано: Пон 17 гру, 2018 20:55

Курс на кінець року 28.8

Добавим?



yes


Конечно. может даже оказаться победителем, наперекор многим :)
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 20:30

prodigy

Ну этот вызов мы не принимаем

Я конечно в шутливой форме.Понятно, что сейчас я выгляжу крайне слабо, т к завысил курс , а он падает.Но в этом и смысл.Мы же все прекрасно понимаем, что на самом деле курс не прибит ни к чему и к 28 тем более.Сложилась коньюктура так. что сделали привал на 28, вот и кажется что это прототип 8.Но мы же помним, что недавно прототипом было 26 :roll: А так же все понимаем, что сдерживающий фактор только один - выборы, соотв нельзя допустить чрезмерное повышение цен, кот может быстро спровоцировать рост курса.А рост то он неизбежен, и сейчас (в ближайшее время) неминуем.Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову :) И вообще. всё цветёт и пахнет, проблемы все порешали. угрозы миновали, идё уверенно вперёд...или всё таки нет :?: Т е смотрите на ситуацию более глобально, не покупайтесь на текущие мелочи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:23

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

https://24tv.ua/svitoviy_bank_nadav_ukr ... u_n1082684
І МВФ десь зараз...
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
orest
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:32

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Понятно, что курс не прибит к 28. Более того я уверен, что курс только на север. Тут вопрос в сроках. ИМХО до выборов будут изображать стабильность. Сезонный пик уже прошли. Кто не успел слить по 29.20 - тот не владел инсайдом. Теперь путь вниз к сезонному летнему дну. Путь долгий с множеством остановок и отскоков. НБУ будет выкупать на межбанке все, что не востребовано рынком. Долги в 2019 году чем-то отдавать надо. Вот заодно и наколядуют.....
А там и на север пойдем. После первых выборов или после вторых будем смотреть по обстоятельствам

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kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:40

  kolyuchy написав:Понятно, что курс не прибит к 28. Более того я уверен, что курс только на север. Тут вопрос в сроках. ИМХО до выборов будут изображать стабильность. Сезонный пик уже прошли. Кто не успел слить по 29.20 - тот не владел инсайдом. Теперь путь вниз к сезонному летнему дну. Путь долгий с множеством остановок и отскоков. НБУ будет выкупать на межбанке все, что не востребовано рынком. Долги в 2019 году чем-то отдавать надо. Вот заодно и наколядуют.....
А там и на север пойдем. После первых выборов или после вторых будем смотреть по обстоятельствам

Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk


Как то узковато получилось.А мировые тенденции не в счёт :?: Крыза нас омине.А падене собственных звр тоже никак не скажется на инвестаппетитах :?: Только что писал, что смотреть нужно шире.Значит уже идём к летним минимумам, т е можно незамедлительно всё слить па 28 пока Гагарин столько даёт :D
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 21:45

В трамвае ЗЗЗ поднёс хор инфу по ставке.Делаем выводы.Я уже сделал - в краткосроке укрепление гривны, а дальше...известно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:16

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

  Vitl написав:Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову


сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0. :D
Alex2007
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:24

  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову


сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0. :D


За янв и фев я говорю о наличном пике.А собственные звр ничем не компенсируются, т к они собственные и учитываются отдельно.Можно конечно назанимать и стучать себя пяткой в грудь, но мы же понимаем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 22:44

  Vitl написав:
  Alex2007 написав:
  Vitl написав:Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову


сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0. :D


За янв и фев я говорю о наличном пике.А собственные звр ничем не компенсируются, т к они собственные и учитываются отдельно.Можно конечно назанимать и стучать себя пяткой в грудь, но мы же понимаем...


На наличном тоже должно по идее само переварится спокойно. Если что, то специально для осваивателей бюджета, а также импортеров/продавцов, конвертирующих праздничную выручку, могут временно включить повышенную поставку валюты через банки из государственных закромов - выкупили все-таки немало за последние месяцы (не знаю правда механизмов для крупных сумм, но думаю что такой вариант возможен, банки<->связанные крупные сети обменок, например; не стоит забывать что обменники контролируются очень немаленькими людьми в стране :roll: ).
Если не будет новых вводных психологических раздражителей для начала массовых забегов - то всё должно пройти без эксцессов. По идее. Не настаиваю :D
Alex2007
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