Додано: Вів 18 гру, 2018 20:30

Ну этот вызов мы не принимаемЯ конечно в шутливой форме.Понятно, что сейчас я выгляжу крайне слабо, т к завысил курс , а он падает.Но в этом и смысл.Мы же все прекрасно понимаем, что на самом деле курс не прибит ни к чему и к 28 тем более.Сложилась коньюктура так. что сделали привал на 28, вот и кажется что это прототип 8.Но мы же помним, что недавно прототипом было 26А так же все понимаем, что сдерживающий фактор только один - выборы, соотв нельзя допустить чрезмерное повышение цен, кот может быстро спровоцировать рост курса.А рост то он неизбежен, и сейчас (в ближайшее время) неминуем.Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назовуИ вообще. всё цветёт и пахнет, проблемы все порешали. угрозы миновали, идё уверенно вперёд...или всё таки нетТ е смотрите на ситуацию более глобально, не покупайтесь на текущие мелочи.