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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 18 гру, 2018 19:35
Alex2007 написав:ЛАД
1. 1 марта или 31 мая - вот тут не знаю. Если до середины весны еще можно как-то экстраполировать
То вот после выборов - гадать сложнее. Если придет Т.Юля, то высока вероятность серьезного загона вниз (даже чуть ниже 27). Она ж рассказывала про индекс биг-мага, вот и будет весной самое время напугать и начать
движ к 9 (ну или хотя бы к 16)
, - но не успеет и не сможет закончить его - потом будет "криза нас омине"v2.0 и т.д. со всеми вытекающими
(а если не криза, так что нибудь другое придумают в инфо-поле, чтоб оправдаться).
тож подумываю ,что в этом лучше не играться с грн депо... Уля один из самых вероятных победителей...а это :
1) ее предвыборные лозунги о ГАРАНТИРОВАНОМ !!! снижении цены на газ , идет вразрез с думками панов из МВФ..а это во второй половине 2019 - 2020 годах ,ой как ,не к месту ,учитывая пиковые выплаты валютных долгов...
2) товарисЧи из нынешних привладных ,НФ+БПП , не думаю что в фаворе будут..да и остаткам Регионов достанется по старой памяти ..так что тут факт оттока , не исключаем также...
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lincoln2
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:21
prodigy написав: Faceless написав: Sirchyk написав:
Додано: Пон 17 гру, 2018 20:55
Курс на кінець року 28.8
Добавим?
yes
Конечно. может даже оказаться победителем, наперекор многим
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 18 гру, 2018 20:30
prodigy
Ну этот вызов мы не принимаем
Я конечно в шутливой форме.Понятно, что сейчас я выгляжу крайне слабо, т к завысил курс , а он падает.Но в этом и смысл.Мы же все прекрасно понимаем, что на самом деле курс не прибит ни к чему и к 28 тем более.Сложилась коньюктура так. что сделали привал на 28, вот и кажется что это прототип 8.Но мы же помним, что недавно прототипом было 26
А так же все понимаем, что сдерживающий фактор только один - выборы, соотв нельзя допустить чрезмерное повышение цен, кот может быстро спровоцировать рост курса.А рост то он неизбежен, и сейчас (в ближайшее время) неминуем.Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову
И вообще. всё цветёт и пахнет, проблемы все порешали. угрозы миновали, идё уверенно вперёд...или всё таки нет
Т е смотрите на ситуацию более глобально, не покупайтесь на текущие мелочи.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:23
Психологічна зрілість - це усвідомлення того, скільки всього в світі абсолютно не потребує твоєї думки чи коментарів.
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orest
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:32
Понятно, что курс не прибит к 28. Более того я уверен, что курс только на север. Тут вопрос в сроках. ИМХО до выборов будут изображать стабильность. Сезонный пик уже прошли. Кто не успел слить по 29.20 - тот не владел инсайдом. Теперь путь вниз к сезонному летнему дну. Путь долгий с множеством остановок и отскоков. НБУ будет выкупать на межбанке все, что не востребовано рынком. Долги в 2019 году чем-то отдавать надо. Вот заодно и наколядуют.....
А там и на север пойдем. После первых выборов или после вторых будем смотреть по обстоятельствам
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kolyuchy
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:40
kolyuchy написав:
Понятно, что курс не прибит к 28. Более того я уверен, что курс только на север. Тут вопрос в сроках. ИМХО до выборов будут изображать стабильность. Сезонный пик уже прошли. Кто не успел слить по 29.20 - тот не владел инсайдом. Теперь путь вниз к сезонному летнему дну. Путь долгий с множеством остановок и отскоков. НБУ будет выкупать на межбанке все, что не востребовано рынком. Долги в 2019 году чем-то отдавать надо. Вот заодно и наколядуют.....
А там и на север пойдем. После первых выборов или после вторых будем смотреть по обстоятельствам
Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk
Как то узковато получилось.А мировые тенденции не в счёт
Крыза нас омине.А падене собственных звр тоже никак не скажется на инвестаппетитах
Только что писал, что смотреть нужно шире.Значит уже идём к летним минимумам, т е можно незамедлительно всё слить па 28 пока Гагарин столько даёт
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 18 гру, 2018 21:45
В трамвае ЗЗЗ поднёс хор инфу по ставке.Делаем выводы.Я уже сделал - в краткосроке укрепление гривны, а дальше...известно.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:16
Vitl написав:
Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову
сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0.
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Alex2007
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:24
Alex2007 написав: Vitl написав:
Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову
сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0.
За янв и фев я говорю о наличном пике.А собственные звр ничем не компенсируются, т к они собственные и учитываются отдельно.Можно конечно назанимать и стучать себя пяткой в грудь, но мы же понимаем...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Вів 18 гру, 2018 22:44
Vitl написав: Alex2007 написав: Vitl написав:
Многие наивно предположили, что мы янв и фев проскочим без сезонного скачка, ну ну товарищи, я вас ещё порохоботами назову
сезонный пик января и февраля с процессом уменьшения резервов
компенсируется приходами денег от мвфов, мировых банков, эвроп, всяких харантий и т.д.
+- = 0.
За янв и фев я говорю о наличном пике.А собственные звр ничем не компенсируются, т к они собственные и учитываются отдельно.Можно конечно назанимать и стучать себя пяткой в грудь, но мы же понимаем...
На наличном тоже должно по идее само переварится спокойно. Если что, то специально для осваивателей бюджета, а также импортеров/продавцов, конвертирующих праздничную выручку, могут временно включить повышенную поставку валюты через банки из государственных закромов - выкупили все-таки немало за последние месяцы (не знаю правда механизмов для крупных сумм, но думаю что такой вариант возможен, банки<->связанные крупные сети обменок, например; не стоит забывать что обменники контролируются очень немаленькими людьми в стране
).
Если не будет новых вводных психологических раздражителей для начала массовых забегов - то всё должно пройти без эксцессов. По идее. Не настаиваю
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Alex2007
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