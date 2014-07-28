Додано: Вів 18 гру, 2018 23:06

Мировая крыза нас не оминэ.... на нее мы спишем очередное девал (не кратный, а так на "полшишечки", думаю до 32 -35). Но это будет уже после вторых выборов в следующем году. Падение собственных ЗВР? А на что оно повлияет? На карренси борд? Так у нас в стране эти стройные капиталистические теории пока не работают. Мы от плановой экономики и ручного управления далеко не ушли.А вот отдавать Гагагину по 28 сейчас? Ну не знаю.... Потом откупать по 27.5? Были б у меня доллары в руках я б не отдавал сейчас по 28. И не потому, что ждал пика еще выше. Просто для игр 3 месяца мало. Навар будет в лучшем случае $100 на каждые $3-4к за эти три месяца.Отправлено с моего SM-G960F через Tapatalk