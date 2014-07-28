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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1198119912001201
Повідомлення Додано: Вів 18 гру, 2018 23:06

Re: ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

Мировая крыза нас не оминэ :).... на нее мы спишем очередное девал (не кратный, а так на "полшишечки", думаю до 32 -35). Но это будет уже после вторых выборов в следующем году. Падение собственных ЗВР? А на что оно повлияет? На карренси борд? Так у нас в стране эти стройные капиталистические теории пока не работают. Мы от плановой экономики и ручного управления далеко не ушли.
А вот отдавать Гагагину по 28 сейчас? Ну не знаю.... Потом откупать по 27.5? Были б у меня доллары в руках я б не отдавал сейчас по 28. И не потому, что ждал пика еще выше. Просто для игр 3 месяца мало. Навар будет в лучшем случае $100 на каждые $3-4к за эти три месяца.

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kolyuchy
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:06

непонятна эта щенячья радость по поводу транша мвф, как будто в первый раз. ну зайдут спекули-нерезы заработают, а экономике и народу шо с того. только долги накапливаем...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:10

Коллеги, спасибо за мысли.Сошлись пока на том, что точно всё равно никто не знает ближний сценарий.Есть вероятности, но и есть неожиданности.Наблюдаем, а главное - действуем если чего...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 11:38

А если в общем. то ставка выше 20% ни о чём не говорит. :?: Пронесёт, всё нормально, в другой раз. шухер далеко.Вот так всегда и случается.Я конечно не уверен, что мой прогноз прям к НГ сбудется.Но голосовалка то одно, а реальная жизнь и реальные деньги то другое.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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  #<1 ... 1198119912001201
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