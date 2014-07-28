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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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Додано: Вів 18 гру, 2018 23:06
Мировая крыза нас не оминэ
.... на нее мы спишем очередное девал (не кратный, а так на "полшишечки", думаю до 32 -35). Но это будет уже после вторых выборов в следующем году. Падение собственных ЗВР? А на что оно повлияет? На карренси борд? Так у нас в стране эти стройные капиталистические теории пока не работают. Мы от плановой экономики и ручного управления далеко не ушли.
А вот отдавать Гагагину по 28 сейчас? Ну не знаю.... Потом откупать по 27.5? Были б у меня доллары в руках я б не отдавал сейчас по 28. И не потому, что ждал пика еще выше. Просто для игр 3 месяца мало. Навар будет в лучшем случае $100 на каждые $3-4к за эти три месяца.
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kolyuchy
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:06
непонятна эта щенячья радость по поводу транша мвф, как будто в первый раз. ну зайдут спекули-нерезы заработают, а экономике и народу шо с того. только долги накапливаем...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:10
Коллеги, спасибо за мысли.Сошлись пока на том, что точно всё равно никто не знает ближний сценарий.Есть вероятности, но и есть неожиданности.Наблюдаем, а главное - действуем если чего...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 19 гру, 2018 11:38
А если в общем. то ставка выше 20% ни о чём не говорит.
Пронесёт, всё нормально, в другой раз. шухер далеко.Вот так всегда и случается.Я конечно не уверен, что мой прогноз прям к НГ сбудется.Но голосовалка то одно, а реальная жизнь и реальные деньги то другое.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:31
Vitl
пока у менял праздник, очередь в 2-3чела и сдают не выходя из машин штуками, как в последний раз
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 19 гру, 2018 12:33
Vitl
Приветствую!
Так мы на том давно сошлись, что будущего никто не знает
Из всех высказываний понятно следующее:
1. 90% до выборов все ок
2. а дальше хрен его знает
2.1 либо еще чуток стабильности 50% до середины лета
2.1.1 откатаем до конца ноября невысоко 25%
2.1.2 взлетим (выборы состоявшиеся, кризис мировой и нужно выдернуть из бюджета
потраченное из кармана на свои выборы) 75%
2.2 либо подскочим 50%
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SAndriy1
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:07
чик написав:Vitl
пока у менял праздник, очередь в 2-3чела и сдают не выходя из машин штуками, как в последний раз
А меня текущий момент даже не интересует, я не собираюсь сейчас ни сдавать ни покупать.Если и не хватит гривны на покупку какую нибудь. то 100-200 по любой цене не проблема, и то врятли.А вот янв, как тут мнения разделились, я вижу с ростом доллара.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:08
prodigy написав: чик написав:
непонятна эта щенячья радость по поводу транша мвф, как будто в первый раз. ну зайдут спекули-нерезы заработают, а экономике и народу шо с того. только долги накапливаем...
Как шо? Уже на 2-е место в мире вышли...здобули
После утверждения новой программы с МВФ Украина поднялась на второе место в мире по долгам перед фондом, обогнав Грецию и почти сравнявшись с лидером рейтинга - Аргентиной.
С учетом выделения обещанных 3,9 миллиардов долларов, долги Киева перед МВФ составят 14,1 миллиарда. У Греции, которая теперь на третьем месте, текущий долг - 11,6 млрд, а у Аргентины - 14,6.
Если же учитывать только транш, обещанный в декабре - 1,4 миллиарда долларов - то Киев просто делит второе место с греками. У обеих стран выходит по 11,6 миллиардов долга.
Иначе говоря - мы в долговой петле, в позе, как ещё...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: Сер 19 гру, 2018 13:25
В них вибору немає.
Вони ж розуміють,що Україна веде війну проти Росії.Тому дають транш і на деякі невиконані пункти закривають очі.
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tea
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