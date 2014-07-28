Додано: Сер 19 гру, 2018 11:10

Коллеги, спасибо за мысли.Сошлись пока на том, что точно всё равно никто не знает ближний сценарий.Есть вероятности, но и есть неожиданности.Наблюдаем, а главное - действуем если чего...

Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.