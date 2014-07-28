Додано: Сер 19 гру, 2018 14:43

Гривнепатриотичная эйфория на новости о возобновлении сотрудничества с МВФ, подкрепленная активными продажами СКВ экспортерами, у которых проблемы с гривневой ликвидностью при выросшем притоке внешнеторговой выручки из-за рубежа, обвалили курс безналичного «американца», вослед за которым вниз более сдержанным темпом ушел и его наличный «родственник».



Разумеется, «справка от благонадежности» от МВФ, которая «стоит» дороже миллиардных кредитов, не может не радовать. Однако, смею напомнить, что эти деньги подразумевают очень хороший менеджмент и, собственно, начало реальной работы в отечественной экономике.

Эйфория скоро пройдет, деньги упадут на счета Минфина, а остальным, требуется добавить оборотов. В конечном счете курс нацвалюты должен определяться не объемами внешних займов а состоянием отечественной экономике. Это азбучная истина, первым следствием которой в контексте валютного рынка мы ждем терминацию нынешнего обострения ревальвации гривни. Это нужно экспортерам и бюджету. Кроме того, вряд ли кому-то понравится, что новый сезон репатриации дивидендов встретят на фоне более дешевого доллара, получая дополнительные бонусы «на ровном месте».

К нашему старому разговору о влиянии транша на курс.Как видите, отсутствие транша до декабря на курс влияло весьма слабо.По влиянию вчерашнего решения. Оно очевидно. Но очень понравилось высказывание. Думаю, все прочитали, но не удержусь от длинной цитаты (вдруг кто прозевал):Насыпали нам прилично - и МВФ, и ЕС, и ВБ. Так что за выплаты внешних долгов в первом полугодии можно особо не переживать. С внутренними гривневыми долгами ситуация, понятно, попроще. При необходимости Минфин перезаймёт под 20+%.Но самое смешное, что оказалось, у нас и прочие чисто экономические факторы, о кот. мы говорили, на курс влияют весьма слабо (чтобы не сказать, вообще не влияют). С торгбалансом хреново, с бюджетом не очень, в пенс. фонде денег резко не хватает, ставки по займам зашкаливают, полит. ситуация сомнительная. А курс на месте, и даже гривня слегка укрепляется.Страна чудес!