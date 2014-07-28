ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:14
ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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