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ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА
ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)

ULANUSA: ПРОГНОЗ КУРСА ДОЛЛАРА НА 2018 ГОД (UAH/USD)
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  #<1 ... 1200120112021203
Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 19:14

ЛАД

В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 22:46

  Vitl написав:ЛАД

В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.

По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.
Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).
Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.
Я поперджав.
10/9/9
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:06

  10/9/9 написав: По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.
Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).
Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.
Я поперджав.

11 млрд уе :wink:
https://korrespondent.net/business/fina ... o-hosdolhu
https://www.youtube.com/watch?v=4RN-9r5tivM
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 19 гру, 2018 23:15

  10/9/9 написав:
  Vitl написав:ЛАД

В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.

По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.
Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).
Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.
Я поперджав.


Как-то грустно 27 лет спустя иметь то, что мы сейчас имеем, факты, что в долгах как в шелках, призрак дефолта, самая бедная или около того страна в Европе, сраный антикоррупционный суд создать не могут, а сегодня вообще поразило заявление Жебривского, которого назначили аудитором НАБУ от Порошенко кстати, и который заявил об уходе ибо это просто сказал очковтирательство, НАЗК два года тянет кота за одно место, не могут сделать автоматическую проверку деклараций чиновников, а это делается элементарной программкой.
Ощущение какого-то сумасшедшего дома, ведь все эти антикоррупционные суды, НАЗК и прочая мелочь должны решаться за месяц-два.
Пинзенник, недавно смотрел, грамотный экономист, прямо сказал в интервью, что ВВП растет за счет торговли импортными товарами, реальных инвестиций очень мало, только в основном подставные через оффшоры, да и то они крайне малы. Нет идеи прорыва. Не случайно Саакашвили смеялся, вы что хотите 2-3 процента роста ВВП иметь, так вы и будете так всегда пасти задних.

2019 год говорят будет тяжелый, сама власть говорит, 2020 год будет тяжелый, много выплат. Время бежит. Года летят. Зубы стареют. Воз стоит. И опять последнее место в Европе. А кто там предпоследнее - молдаване или албанцы? Почему-то мы уверены, что они будут стоять на месте, а мы вот сейчас похлопаем по себя по щекам и побежим вперед всех обгоняя.
Я скажу молдаване не дураки, чтобы нас пропускать с последнего места :mrgreen:
freeze
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  #<1 ... 1200120112021203
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