ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
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Додано: Сер 19 гру, 2018 19:14
ЛАД
В текущей ситуации ни транш ни инфа о нём не внесли практически никакого влияния.Просто потому. что транш будет и без особой разницы когда.Т е это уже отыграно.Курс просел из за ставки.Транш тут вообще ни при чём.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Додано: Сер 19 гру, 2018 22:46
По вухам кандидативпапередники пройшлися гарненько.
Йок макарьок, у 2019-2020 роках мусять повернути 17мільярдів у.є. + внутрішні валютні зобов'язання. При цьому резерви 17,7ярдів у.є. (і ще питання, скільки % ліквідних).
Тому, бєгітє, глупци, бєгітє... з гривні.
Я поперджав.
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:06
11 млрд уе
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Додано: Сер 19 гру, 2018 23:15
Как-то грустно 27 лет спустя иметь то, что мы сейчас имеем, факты, что в долгах как в шелках, призрак дефолта, самая бедная или около того страна в Европе, сраный антикоррупционный суд создать не могут, а сегодня вообще поразило заявление Жебривского, которого назначили аудитором НАБУ от Порошенко кстати, и который заявил об уходе ибо это просто сказал очковтирательство, НАЗК два года тянет кота за одно место, не могут сделать автоматическую проверку деклараций чиновников, а это делается элементарной программкой.
Ощущение какого-то сумасшедшего дома, ведь все эти антикоррупционные суды, НАЗК и прочая мелочь должны решаться за месяц-два.
Пинзенник, недавно смотрел, грамотный экономист, прямо сказал в интервью, что ВВП растет за счет торговли импортными товарами, реальных инвестиций очень мало, только в основном подставные через оффшоры, да и то они крайне малы. Нет идеи прорыва. Не случайно Саакашвили смеялся, вы что хотите 2-3 процента роста ВВП иметь, так вы и будете так всегда пасти задних.
2019 год говорят будет тяжелый, сама власть говорит, 2020 год будет тяжелый, много выплат. Время бежит. Года летят. Зубы стареют. Воз стоит. И опять последнее место в Европе. А кто там предпоследнее - молдаване или албанцы? Почему-то мы уверены, что они будут стоять на месте, а мы вот сейчас похлопаем по себя по щекам и побежим вперед всех обгоняя.
Я скажу молдаване не дураки, чтобы нас пропускать с последнего места
Додано: Чет 20 гру, 2018 01:22
О чём и речь. Хотя сегодняшний рост гривни явно благодаря решению о транше.
kolyuchy
Тут у Вас опечатка.
Согласен, с $3-4k ОВГЗ смысла не имеют. Но с 10к уже можно, хотя, конечно, 30-40к лучше.
prodigy
НА 3 мес., мне кажется, ОВГЗ практически абсолютно безопасны (ну разве что война - но вероятность этого, на мой взгляд, близка к 0, если только у нас в руководстве не такие ... решительные, как генсек в ночных постах в трамвае).
Что касается срока 6 мес., надо ещё подумать, но склоняюсь к тому, что можно.
Вообще мне кажется, что роль выборов для курса несколько преувеличена. Вряд ли смена президента приведет к заметному изменению курса. Хотя, конечно, Юля своими обещаниями снизить цену газа как минимум вдвое смущает, но вряд ли она решится на дефолт, а при отказе от роста цен на газ МВФ от сотрудничества откажется, а за ним и остальные.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
Додано: Чет 20 гру, 2018 02:05
freeze
Хотелось бы поставить +, но рука не поднимается.
Слишком грустно, хотя всё правда.
Могу добавить из топ-новостей рядом на странице:
https://news.finance.ua/ru/news/-/440802/administrativnym-rabotnikam-ukrzaliznytsi-podnimut-zarplatu-v-tri-raza-a-prostym-na-17
Что-то мне кажется, что ребята зарвались. В какой-нибудь Франции это уже закончилось бы кровью. С народом нашим правителям сильно повезло - уж очень терпеливый.
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом
Yuri_T - бан.
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